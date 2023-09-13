Ali Babacan: Benzin fiyatları artarsa daha kötüsü gelecek

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Benzin 10 lirayı geçeli iki yıl bile olmadı. 'Bugünler iyi günlerimiz, yanlışta ısrar edilirse daha kötüsü gelir' demiştim. Daha kötüsü geldi. Ülkemiz hukuka bağlı, şeffaf bir şekilde yönetilmezse, eğitimde gerekenler yapılmazsa mazotun 40 lira olduğu bugünleri de çok ararız" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2021'in son aylarında yaptığı açıklamayı hatırlatarak bugün X (Twitter) hesabından tekrar paylaştı.

Babacan, "Dün bir benzin istasyonu gördüm Fatih'te, benzinin fiyatı 0.00 yazıyordu. Niye? 10 lira olmuş artık sığmıyor. Benzin istasyonlarındaki fiyat tabelaları hazırlanırken hiçbir zaman benzinin 9.99'u geçeceği insanların aklına gelmiyormuş" demişti.

Söz konusu açıklamasını alıntılayan Babacan, paylaşımına şu notu düştü:

"Benzin 10 lirayı geçeli iki yıl bile olmadı. 'Bugünler iyi günlerimiz, yanlışta ısrar edilirse daha kötüsü gelir' demiştim. Daha kötüsü geldi. Ülkemiz hukuka bağlı, şeffaf bir şekilde yönetilmezse, eğitimde gerekenler yapılmazsa mazotun 40 lira olduğu bugünleri de çok ararız."