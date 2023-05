Ali Babacan: 'Bay Kemal sözünden dönmeyecek, doğru. Zaten Bay Kemal'in sözünden dönmeyeceğini bildiğimiz için onu ortak cumhurbaşkanı adayı yaptık'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ankara'da Şereflikoçhisar Dayanışma ve Kültür Derneği'nin etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında yanına gelen bir kız çocuğu "Bay Kemal sözünden dönmeyecek" dedi. Babacan da bunun üzerine, "Bay Kemal sözünden dönmeyecek, doğru. Zaten Bay Kemal'in sözünden dönmeyeceğini bildiğimiz için onu ortak cumhurbaşkanı adayı yaptık" diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da Şereflikoçhisar Dayanışma ve Kültür Derneği'nin etkinliğine katıldı. Burada konuşan Babacan, şunları söyledi:

"EHLİYET VE LİYAKAT KONUSUNDA HANGİSİ EN İYİSİYSE O ARKADAŞIMIZI O GÖREVE GETİRECEĞİZ"

"Her parti kendi içinde devlet yönetim kademeleriyle, üst düzey bürokrasiyle alakalı hazırlıklar yapıyor. Bir noktada oturup bu hazırlıkları birleştireceğiz. Hangi devlet kurumunda hangi pozisyon için hangi isim en layıksa, ehliyet ve liyakat konusunda hangisi en iyisiyse o arkadaşımızı o göreve getireceğiz. Böylece 'Şu partiymiş, bu partiymiş' demeden, 'Akrabamdı, tanıdığımdı' demeden, 'Bu benim arkadaşımdır' demeden her pozisyon için 'Bunu en iyi yapacak kimdir' onu belirleyeceğiz. Böylece ülkemizin birikmiş sıkıntılarını çözmek için artık her şey elimizin altında hazır olacak.

"15 MAYIS SABAHI 'HAVADA DAHA ÇOK OKSİJEN VAR' DİYECEĞİZ"

15 Mayıs sabahı 'Havada daha çok oksijen var' diyeceğiz. Gençlerden bunu çok duyuyorum, 'Boğulma hissi geliyor' diyorlar. Çünkü kendilerini ifade edemiyorlar, işsizler, ev gençleri diye bir kategori oluştu. Bu ülke genç nesle bir gençlik borçlu. Gençliklerini yaşayamadılar. Son 10 yılda ülke her alanda geri gitti. 18-25 yaş arası gençler kendilerini bildi bileli ülke sürekli kötüye gidiyor. Onlar çok karamsar. Biz de onlara umut vermeye çalışıyoruz. Ülke iyi yönetildiğinde güzel şeyler yapıyor."

"BAY KEMAL'İN SÖZÜNDEN DÖNMEYECEĞİNİ BİLDİĞİMİZ İÇİN ONU ADAY YAPTIK"

Konuşması sırasında Babacan'ın yanına gelen bir kız çocuğu "Bay Kemal sözünden dönmeyecek" dedi. Babacan bunun üzerine, "Bay Kemal sözünden dönmeyecek, doğru. Zaten Bay Kemal'in sözünden dönmeyeceğini bildiğimiz için onu ortak cumhurbaşkanı adayı yaptık" ifadelerini kullandı.

"BU BİRLİKTELİK SEÇİME KADAR DEĞİL, 5 YIL BOYUNCA ÜLKEYİ BERABER YÖNETME BİRLİKTELİĞİ"

Babacan, "Bizler de genel başkanlar olarak cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabinede görev alacağız. Bu birliktelik seçime kadar değil, 5 yıl boyunca ülkeyi beraber yönetme birlikteliği. İnşallah istişareyle, ortak akılla ülkeyi yöneteceğiz. Türkiye başaracak" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.