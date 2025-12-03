Haberler

Babacan: Artış en az yüzde 50 olmalı

Babacan: Artış en az yüzde 50 olmalı
Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, asgari ücretin en az yüzde 50 artış göstermesi gerektiğini vurguladı. 2025 yılı asgari ücret belirleme çalışmalarında enflasyon oranlarını eleştirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Asgari ücretteki artışın en az yüzde 50 olması lazım" dedi.

TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı düzenlendi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2026 yılı asgari ücretini belirleme çalışmalarına ilişkin, "2025 yılının başında asgari ücret ilk defa gerçekleşen yani insanların yaşadığı enflasyon oranında değil, beklenen enflasyon oranına göre belirlendi. 'Beklenen enflasyon oranı' dediğimiz iktidarın ortaya koyduğu bir tahmin. İşçimizin, enflasyondan doğan hakkı yüzde 45 civarındayken, bu sene sadece yüzde 30 artış yapıldı. Asgari ücretlimizin geçen yıldan yüzde 15'lik bir alacağı var. Az önce açıklanan kasım ayı enflasyonundan sonra artık kesinleşti bu yılki enflasyon da yüzde 30 civarında olacak. 15 artı 30 eşittir 45. Pazartesi günü ekonomik büyüme açıklandı. Büyümeden dolayı da asgari ücretlimizin refah payı alacağı var, yüzde 5 de en azından oradan gelmesi lazım. Hesap böylelikle yüzde 50 ediyor. Bunun haricinde yapılan her hesap, kul hakkı doğurur. Yani asgari ücretteki artışın en az yüzde 50 olması lazım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
