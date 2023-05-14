Ali Babacan Ankara'da Oyunu Kullandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi ile birlikte Ankara'nın Çankaya ilçesinde oyunu kullandı. Babacan, 'Bugün bayramımız. Milli iradenin tecelli ettiği, halkımızın egemenliğini açıkça ilan ettiği bir gün' dedi.

Babacan, Ankara'da oyunu kullandı: Bugün bayramımız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi ile birlikte Ankara'nın Çankaya ilçesinde oyunu kullandı. Babacan, "Bugün bayramımız. Milli iradenin tecelli ettiği, halkımızın egemenliğini açıkça ilan ettiği bir gün" dedi.

Babacan ile eşi Ülkü Zeynep Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını Çankaya ilçesindeki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullandı. Bir süre bekledikten sonra Babacan çifti, 4572 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Babacan ile eşi, daha sonra seçmenler ile sohbet edip, fotoğraf çektirdi.