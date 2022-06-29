Ali Babacan'a Kırşehir'de, 6'lı masa tepkisi

KIRŞEHİR - Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Kırşehir'de bir vatandaş 6'lı Millet İttifakı masası tepkisi gösterdi.

Kırşehir ziyaretlerine Kaman ilçesinde 'Halk Buluşması' ile başlayan Babacan, akşam saatlerinde il merkezinde bulunan parti binası önüne geldi. Cacabey Meydanından yürüyerek Ticaret ve Sanayi Odasına giden Babacan, iş insanları ile görüşmesi sonrası çıkışta bir vatandaştan beklenmedik 6'lı masa tepkisi ile karşılaştı.

Tır şöförlüğü yaptığı öğrenilen Arif Karadeniz adlı vatandaş, Babacan'ın önüne geçerek 'Tek başına parti kur onlarla birlikte olma sana oy vermezsem adam değilim, 6 kişiyle bu iş olmaz' tepkisi gösterdi. Babacan'ın mesajı aldım dediği vatandaş, "Altı kişiyle olmaz, Kırşehir'de de olmaz. Samimiyetimle söylüyorum. Onlarla yola çıkma tek başına çık tek başına yürü" dedi. Babacan ise vatandaşa "Biz Deva partisini kurduk. Ben aldım mesajı ama ne yapacağımıza sonra karar vereceğiz"dedi.

Yol üzerinde Babacan'a tepki gösteren Arif Karadeniz isimli vatandaş, "Babacan'ı kimse tanımazdı. AK Parti ile tanındılar. Ben tır şoförüyüm. Türkiye'de yol yoktu."diye de açıklamada bulundu. Babacan, TSO ziyareti sonrası Esnaf Odaları Birliğine geçerek esnaf temsilcileri ile görüştü.