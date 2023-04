'ALEVİ'YE DE HER TÜRE DE SAYGIMIZ VAR'

Açıklamalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Bay Kemal CHP'yi öyle bir hale getirdi ki bu parti kurucusu olduğu cumhuriyete ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü. Kılıçdaroğlu ve şürakası yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koç başı haline geldi. Yahu sana kim dedi Alevi misin, değil misin? Bizim Alevi'ye de saygımız var her türe de saygımız var. Bunu söylemene ne gerek var? Sen Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok. Bu tablo CHP ile hiçbir ilgimizin olmamasına rağmen bizi bile rahatsız ediyor. CHP'nin arkasına takılıp giden diğer partilerdeki kardeşlerimiz için de aynı durum söz konusu. Aynı ittifaka mensup birilerinin her gün millete, vatana, bayrağa, ezana kısaca can feda edilecek değerlere yaptıkları hakaretleri bu kardeşlerimiz daha ne kadar sineye çekecek? Hadi şimdi sineye çekiyorlar. Allah göstermesin yarın öbür gün devletin tüm kurumları bunlara teslim edildiğinde ortaya çıkacak vahim tablonun hesabını nasıl verecekler?" dedi.

Erdoğan konuşmasının devamında, "Şimdi devam ediyoruz ve noktalıyoruz. Çünkü Kandil'dekiler bizim bu inancımıza inanmazlar. Kandil'dekilerin bayrağı var mı? Onların paçavrası var. Ama onların uzantıları da aynı noktada. Bunları dersi nerede vereceğiz; sandıkta vereceğiz. Bunların bayrağı yok, ezanı yok. Bunlara dersi bizim orada da vermemiz lazım. Öyleyse bir haykıralım ki Kandil'de duysun. Onların uzantıları da duysun. Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Durmuyoruz. Çok çalışıyoruz" diye konuştu.