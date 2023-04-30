'ALEVİ'YE DE HER TÜRE DE SAYGIMIZ VAR'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada, CHP'yi eleştirerek, sağlık alanında yapılan atılımları ve Ankara'ya yapılan yatırımları anlattı. Konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Erdoğan, Kandil'deki teröristlere de seslendi.
'ALEVİ'YE DE HER TÜRE DE SAYGIMIZ VAR'
Açıklamalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Bay Kemal CHP'yi öyle bir hale getirdi ki bu parti kurucusu olduğu cumhuriyete ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü. Kılıçdaroğlu ve şürakası yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koç başı haline geldi. Yahu sana kim dedi Alevi misin, değil misin? Bizim Alevi'ye de saygımız var her türe de saygımız var. Bunu söylemene ne gerek var? Sen Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok. Bu tablo CHP ile hiçbir ilgimizin olmamasına rağmen bizi bile rahatsız ediyor. CHP'nin arkasına takılıp giden diğer partilerdeki kardeşlerimiz için de aynı durum söz konusu. Aynı ittifaka mensup birilerinin her gün millete, vatana, bayrağa, ezana kısaca can feda edilecek değerlere yaptıkları hakaretleri bu kardeşlerimiz daha ne kadar sineye çekecek? Hadi şimdi sineye çekiyorlar. Allah göstermesin yarın öbür gün devletin tüm kurumları bunlara teslim edildiğinde ortaya çıkacak vahim tablonun hesabını nasıl verecekler?" dedi.'İŞTE BİZ BUNLARI BAŞARDIK'Sağlık alanında birçok atılım yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Sadece şu Ankara'da herhalde bir Etlik, bir Bilkent; bunun bütün dediklerine yeter de artar bile. İstanbul'da bir Çam Sakura, bir havalimanındaki Murat Dilmener, bir Anadolu yakasında Pakize Öz. Bunlar birer şehir hastanesi ve bunların hepsi birbirinden güzel. ve Avrupa'dan, her yerden buralara hasta geliyor. Bu keyfinden değil. Bütün bu hastanelerin modern oluşundan geliyor. Buralara kolay gelmedik. Buralara bir başarı ortaya koyarak geldik. ve Türkiye'nin genelinde şu anda 20 tane şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma hastanemizin neredeyse olmadığı ilimiz yok. İşte biz bunları başardık. Eğitimde başardık, sağlıkta başardık. Eğitimde 76 üniversite ile başladık. Ama şu anda Türkiye genelinde 208 üniversitemiz var. Üniversite olmayan ilimiz yok. Kardeşlerim bunlar neyi neyle yapacak ya? Yapamazlar. Bu bir dert. Derdi olmayandan bir şey olmaz. Ülkemizin 81 vilayeti gibi cumhuriyetimizin başkenti Ankara'nın da hangi ihmalleri yaşadığını biliyorsunuz. Bunun için 21 yıldır diğer şehirlerimizle birlikte Ankara'mızı da kalkındırmak, güzelleştirmek, insanımızın hayat kalitesini yükseltmek için çalıştık, çabaladık" diye konuştu.'BUNLAR BÖYLE BİR ŞEY YAPABİLİR Mİ?'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya birçok yatırımda bulunduklarını dile getirerek, "Çevre ve şehircilikte TOKİ kanalıyla 95 bin konut uygulamasını hayata geçirdik. Şimdi de Ankara'ya 'İlk Evim' ile 18 bin 450 yeni konut inşa edecek, 'İlk İş Yerim' ile 1000 iş yeri yapacak, 'İlk Arsam' ile 100 bin konutluk alt yapısı hazır arsa vereceğiz. Kentsel dönüşümle 40 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. Ankara'daki 43 millet bahçesi projemizden 12'sini tamamladık. Kalanları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ulaştırmada şehrimizin bölünmüş yol uzunluğu 721 kilometre ilave ile 1187 kilometreye çıkardık. Ankara'yı hızlı tren hatlarıyla Eskişehir-Konya-Bilecik-Sakarya-Kocaeli ve İstanbul'a bağladık. Bunu biz yaptık. Bunlar böyle bir şey yapabilir mi? Bizden önce bunlar niye böyle bir şey yapmadı? Geçtiğimiz hafta Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını da hizmete sunduk. Şimdi bu masanın etrafındakilerden bir tanesi 'Sivas'a yüksek hızlı trene ne ihtiyaç var?' dedi. O da masanın etrafında. Onun diğerlerinden bir farkı olabilir mi? Siz isteseniz de istemesiniz de. Hani bunlar 'Atatürkçüyüz' diyorlar ya. Gazi ne diyordu; 'Demir ağlarla ördük' diyordu değil mi? Demir ağlarla şimdi biz örüyoruz. Türkiye'yi biz örüyoruz. Mayıs ayı sonuna kadar vatandaşımız bu hatta ücretsiz seyahat edebilecek" ifadelerini kullandı.'BUNLARIN BAYRAĞI, EZANI YOK'Erdoğan ayrıca, geçen yıl 4 buçuk milyar dolar ihracat rakamına ulaşan savunma sanayisi üretiminin Ankara'da yapıldığını hatırlatarak, "Enerjide nüfusunun yüzde 98'inin doğal gaz imkanından faydalandığı Ankara'da bütün ilçelere doğal gaz arzını sağladık. Karadeniz gazının müjdesini milletimizle paylaşmak için konutlardaki 1 ay boyunca tüm tüketimi, 1 yıl boyunca da mutfak ve su ısıtma tüketimini ücretsiz yaptık. Yaparsa AK parti yapar. Çıkardık mı doğal gazı? Hala inanmıyorlar. O bebecan çıkmış diyor ki 'Nerede?' Eline diline dursun. Allah göz vermiş; görmüyor. Kulak vermiş; duymuyor. Niye; kalp mühürlü. Bak her şeyi ile bunu göstere göstere yaptık. Ne kadar özetlersek özetleyelim; Ankara'ya yaptığımız hizmetler anlatmakla bitmiyor. İnşallah 14 Mayıs'ta Ankara ile birlikte Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini tüm dünyaya ilan edecek, gençlerimize bırakacağımız bu en büyük mirasa gözümüz gibi sahip çıkacağız. Bunun için Ankara'ya çok önemli görev düşüyor" dedi.
Erdoğan konuşmasının devamında, "Şimdi devam ediyoruz ve noktalıyoruz. Çünkü Kandil'dekiler bizim bu inancımıza inanmazlar. Kandil'dekilerin bayrağı var mı? Onların paçavrası var. Ama onların uzantıları da aynı noktada. Bunları dersi nerede vereceğiz; sandıkta vereceğiz. Bunların bayrağı yok, ezanı yok. Bunlara dersi bizim orada da vermemiz lazım. Öyleyse bir haykıralım ki Kandil'de duysun. Onların uzantıları da duysun. Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Durmuyoruz. Çok çalışıyoruz" diye konuştu.