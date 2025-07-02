Alevi Birlik Grubu, BBP Genel Başkanı Destici'yi Ziyaret Etti

ANKARA Alevi Birlik Grubu ile Anadolu Kültürünü Koruma ve Araştırma Vakfı (AKKAV) Genel Başkanı Bektaş Avcı ve beraberindeki heyet, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

BBP genel merkezinde gerçekleşen ziyarette, BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Boztuğ da yer aldı. Ziyarette, Türkiye'nin toplumsal yapısında önemli bir yere sahip olan Alevi toplumunun sorunları, kültürel mirasın korunması ve birlikte yaşama kültürü üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. AKKAV Genel Başkanı Bektaş Avcı, vakfın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, özellikle Anadolu'nun köklü inanç ve kültür değerlerinin korunması yönünde yapılan faaliyetleri aktardı. Avcı, toplumlar arası diyalog ve hoşgörü ortamının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu topraklarda bin yıldır birlikte yaşıyoruz. Her kesimin inanç ve kültür değerleri bizim ortak mirasımızdır. Toplumsal barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün tesisi için çaba sarf eden her oluşumun yanındayız" dedi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.