Alaşehir Madeni Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Sinan Gelin oldu

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 adayın yarıştığı Alaşehir Madeni Sanatkarlar Odasının yapılan olağan genel kurulunda kazanan Sinan Gelin oldu. Başkan seçilen Gelin omuzlarda taşınırken davul zurna eşliğinde oyunlar oynandı.

Alaşehir Madeni Sanatkarlar, Motorlu Araçlar, Elektrikçiler, Elektronikçiler Esnaf Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Divan başkanlığını Türkiye Madeni Sanatkar Federasyon Başkanı Necdet Heppekcan'ın yaptığı seçimde başkanlığı Sinan Gelin kazandı. Eski başkan Süleyman Kalbur'un aday olmadığı seçimde 4 aday başkan olabilmek için yarıştı. Papatya Düğün Salonu'nda yapılan seçimde 1048 kayıtlı üyeden, 892 üye oy kullandı. 7 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Sinan Gelin 300 oy alarak yeni başkan olurken, diğer adaylar, Bekir Şahal 248, Hakan Çetin 247 ve Hüseyin Özbek 90 oy aldı.

Oy sayımının tamamlanmasından sonra başkanlığı kazanan Sinan Gelin'in taraftarları yeni başkanı omuzlara alarak, daha sonra salonda davul eşliğinde oyunlar oynayarak kutlama yaptı.

Sinan Gelin'in listesinde Cafer Erbaş, Şahin Yaman, Ekrem Yıldırım, Emrah Çetin, Volkan Erel, Sedat Akbuğa, Kadir Demir, Murat Kayalı'dan oluşurken, Ömer Yaşar, Arif Can Yıldırım ve Sedat Soysal Denetim Kurulunu oluşturdu. - MANİSA