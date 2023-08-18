Alanya ve Manavgat'ta Polis Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirme Yaptı
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Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yapıldı. Ekipler, çevrim içi alışverişlerdeki sahte siteler, telefona gelen sahte mesajlar üzerinden alışveriş, sahte müşteri hizmetleri numaraları konularında vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde polis tarafından dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yapıldı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince kamu güvenliğini korumak, toplumun güvenlik hizmetlerine katılımını sağlamak ve suçlara karşı farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.
Ekipler, çevrim içi alışverişlerdeki sahte siteler, telefona gelen sahte mesajlar üzerinden alışveriş, sahte müşteri hizmetleri numaraları konularında vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.