Alanya ve Manavgat'ta Polis Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirme Yaptı

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yapıldı. Ekipler, çevrim içi alışverişlerdeki sahte siteler, telefona gelen sahte mesajlar üzerinden alışveriş, sahte müşteri hizmetleri numaraları konularında vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.