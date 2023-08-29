Alanya'da silah ticareti yapan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde silah ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Aramada 10 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör ve 108 fişek ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde silah ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tosmur Mahallesi Atatürk Caddesi'nde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 10 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör ve 108 fişek ele geçirildi.

Araçtaki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.