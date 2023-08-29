Alanya'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 10 Tabanca Ele Geçirildi

ALANYA'da polis ekipleri, ihbar üzerine durdurup aradıkları aracın bagajında 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Alanya KOM Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Tosmur Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir aracı durdurdu. Ekiplerin yaptığı detaylı aramada, lüks aracın gizli bölümlerine saklanan 10 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 108 adet fişek ele geçirildi. Soruşturma sonrası gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkıraldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.(DHA)