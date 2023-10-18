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Alanya'da İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar protesto edildi

İsrail tarafından Filistin'e düzenlenen saldırılarda abluka altındaki Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasının ardından Alanya'da toplanan vatandaşlar saldırıları protesto etti. Hacet Meydanı'nda toplanan çok sayıda vatandaş 'Katil İsrail' sloganlarıyla saldırıyı lanetledi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı protesto Hükümet Meydanı Atatürk Anıtı'nda son bulurken, yürüyüşte bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.