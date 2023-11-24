Alaca'da polisten şok denetim
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Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekipleri huzur ve asayişin sağlanması için şok uygulamalarına devam ediyor. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 200 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve 60 araç kontrol edildi.
Alaca'da polisten şok denetim
ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekiplerinin huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik şok uygulamaları devam ediyor.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve mahalle bekçilerinin katımlıyla Yozgat Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 200 şahsın GBT kontrolü yapılırken uygulamalar sırasında 60 araç kontrol edildi.
Polisin huzur uygulamaları ve şok denetimlerinin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika