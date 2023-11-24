Haberler ›› Politika ›› Alaca'da polisten şok denetim

Alaca'da polisten şok denetim

Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekipleri huzur ve asayişin sağlanması için şok uygulamalarına devam ediyor. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 200 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve 60 araç kontrol edildi.