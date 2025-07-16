Ala'dan Suriye'nin İstikrarı İçin Çarpıcı Açıklamalar

Ala'dan Suriye'nin İstikrarı İçin Çarpıcı Açıklamalar
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını bölgesel ve küresel istikrara tehdit olarak değerlendirdi. Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve barış içinde yaşama hakkına yönelik her türlü saldırı, bölgesel ve küresel istikrarın geleceğine yönelmiş bir tehdittir" dedi.

AK Parti'li Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve barış içinde yaşama hakkına yönelik her türlü saldırı, bölgesel ve küresel istikrarın geleceğine yönelmiş bir tehdittir. Son günlerde İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği ve uluslararası hukuka açıkça aykırı olan saldırıları; bölgesel güvenliğin yanında barış ve istikrar çabalarını akamete uğratma çabası olarak anlaşılmalıdır. Suriye halkının, uzun yıllar süren çatışmaların ardından, kendi topraklarında güvenli, onurlu ve huzurlu bir yaşam kurma yönünde tarihi bir fırsatın eşiğinde olduğu bir dönemde, bölgede istikrarın önünü tıkayan bu tür saldırgan tutumlara karşı uluslararası toplum ortak tepki göstermelidir. Tüm taraflara, özellikle de Suriye'nin egemenliğine saygı duyan ve bölgesel istikrardan yana olan paydaşlara çağrımız şudur; Suriye Arap Cumhuriyeti'nin barışçıl yollarla suhulet ortamını yeniden tesis etme yönündeki çabalarına destek verilmelidir. Uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve devletlerin egemen eşitliği ilkesi temelinde, bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması, müdahaleci ve saldırgan yaklaşımlardan uzak durulmasıyla mümkündür. Türkiye olarak Suriye'nin ve bölgenin istikrarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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