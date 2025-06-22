Ala'dan Şam'daki Terör Saldırısına Kınama

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Suriye'nin başkenti Şam'da kilisede gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Ala, sosyal medya hesabından, terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ülkenin barış ve istikrarını hedef alan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Suriye halkına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak, dün olduğu gibi bugün de Suriye'nin istikrarı için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."