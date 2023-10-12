Akyazı'da Hükümlüler Cezaevine Gönderildi
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü cezaevine gönderildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu" suçundan 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. (35) ile "cinsel istismar" suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan S.P'yi (43) gözaltına aldı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Politika