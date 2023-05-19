Akyazı'da Cumhur İttifakı'na Üye Partiler Toplantı Düzenledi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Cumhur İttifakı çatısı altındaki siyasi partilerin ilçe başkanları toplantı gerçekleştirdi.

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, partisinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, her seçimde Marmara'da birinci olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği veren ilçe olduklarını söyledi.

Ekrem, vatandaşların teveccühüyle bunu Türkiye birinciliği olarak taçlandırmak istediklerini kaydetti.

MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikinci turda en yüksek oyla Cumhurbaşkanı yapmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Naim Yolcu ise 28 Mayıs'ta dünyaya Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçtiklerini duyuracaklarını dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ayhan Arslan, gece gündüz demeden sahaya inip çalışmaya devam ettiklerini, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimi kazandıracaklarını ifade etti.