Akyazı Belediyesi Olağan Meclis Toplantısında Altyapı ve Üst Yapı Çalışmaları Konuşuldu

Akyazı Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısında yapılan altyapı ve üst yapı çalışmaları hakkında bilgi verildi. Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçenin merkez mahallelerinde büyük bir dönüşüm içerisinde olduklarını belirtti.

Akyazı Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısında konuşan Bilal Soykan, "İlçemizin merkez mahallelerinde büyük bir dönüşüm içerisindeyiz. Altyapı ve üst yapı çalışmaları ile Akyazı'nın geleceğini inşa ediyoruz" dedi.

Akyazı Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı Bilal Soykan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. 5 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesinde belediyenin iki aylık çalışmaları içeren video gösterimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Akyazı için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Belediyemizin öz kaynakları ile 4 mahallede gerçekleştirdiğimiz yağmursuyu hattı çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda SASKİ İnönü Mahallemizde içme suyu hattı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Altyapı çalışması tamamlanan Gazi Süleymanpaşa ve Yunus Emre Mahallelerimizde asfalt çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz şu anda Yunus Emre Mahallesi'nin sokaklarını asfaltla buluşturmaya devam ediyor. Buradaki çalışmaların ardından İnönü ve Yeni Mahalle'de altyapısı tamamlanan sokaklarda asfalt çalışmaları devam edecek" dedi.

"Akyazı'nın geleceğini inşa ediyoruz"

Soykan, "Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ilçemizin önemli sorunlarından bir tanesi olan içme suyu hattının yenilenmesi için çalışmalarına başladı. Ada Caddesi üzerinde yapılacak çalışma etap etap ilerleyecek. Seyfeler Mahallesi ile Yeni Cami arasındaki bölgede SASKİ çalışmalarına başladı. İnşallah en kısa sürede tamamlanacak ve üstyapı çalışmalarına başlanacak. İlçemizde altyapı ve üst yapı anlamında önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu çalışmalarla Akyazı'nın geleceğini inşa ediyoruz" diye konuştu. - SAKARYA