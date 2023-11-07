AKÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki (AKÜ) kulüp ve topluluklardaki bir grup öğrenci, İsrail'in, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Öğrenciler, ellerinde pankartlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla üniversite yerleşkesinin tören alanında toplandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki (AKÜ) kulüp ve topluluklardaki bir grup öğrenci, İsrail'in, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Öğrenciler, ellerinde pankartlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla üniversite yerleşkesinin tören alanında toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Selim Demirel, İsrail'in, Filistinli Müslümanlara yönelik davranışlarını telin etmek için toplandıklarını söyledi.

Filistinlilerin direnişlerinde yalnız olmadıklarını dile getiren Demirel, şöyle konuştu:

"İsrail'e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Uluslararası kuralların ve vicdanın bu derece hoyratça çiğnenmesi, hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir dünyaya doğru gidildiğinin ifadesidir."

Demirel, Müslüman devletleri, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile Birleşmiş Milletleri, zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye çağırdıklarını vurguladı.

Açıklamanın ardından öğrenciler, yerleşke içerisindeki Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gazze'den Aksa'ya" konferansına katıldı.