Akşener: Türkiye'nin kaderini değiştiren tarihi bir seçim olacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin, kişiler arasındaki rekabetin seçimi olmayacağını belirterek, " Türkiye'nin kaderini değiştiren tarihi bir seçim olacak. Çünkü bugün bir tarafta seçim kazanmak uğruna kadınlara şiddeti, ölümü, tacizi, tecavüzü reva görenler var, diğer tarafta ise kadınların, çocukların ve gençlerin hakkını hukukunu koruyup, iyileştirmek isteyenler var" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ramazan Bayramı dolayısıyla, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi. Akşener, 'Halil İbrahim Sofrası Buluşmaları' programı kapsamında Çilesiz Mahallesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan konteyner alanında bölge halkıyla kahvaltı yaptı.