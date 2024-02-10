Akşener: Tek adam sistemi değiştirilmeli

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tek adam sisteminin değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Mesele Sayın Erdoğan meselesi değildir. Sayın Erdoğan'ın zamanı doluyor gitti, 2024'te gitti. Yerine her kim gelirse gelsin, bir sene sonra yüzde 100 aynı olacağını burada her türlü değerin üzerine yemin ederek söylüyorum. En dürüst arkadaşımızı koyalım oraya. Bir sene sonra aynı olacak" dedi.

İyi Parti, Balıkesir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı için Avlu Kongre Merkezi Fatih Salonu'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Akşener toplantıda yaptığı konuşmada, bütün gelenek, töre, inanç ve kutsal değerlerin ana mihenk noktasının vatanın bütünlüğü, birliğidir ve onu gelecek nesillere aynı birlik ve bütünlükte bırakmak gerektiğini söyledi.

İYİ Parti'nin hür ve müstakil olarak kurulması, hür ve müstakil olarak bu seçimlere katılmasının herkesin sinirini bozduğunu belirten Akşener, "Herkesin asabını bozdu, çünkü herkesin rahatını bozdu. Bu tahterevalli var ya harika bir şeymiş. Bu kayıkçı kavgası muhteşem bir şeymiş. Ama İYİ Parti sizler tarafından kurulduğundan itibaren biz bir tek şey için uğraştık; bu ucube sistemi değiştirilmesi, tek adam sisteminin değiştirilmesi, Cumhuriyetin kuruluş ayarlarına geri dönmesi için" dedi.

'SİSTEMİN BOZUKLUĞU TÜRKİYE'Yİ BOZDU'

Kişiler üzerinden değil, sistem üzerinden konuştuğunu belirten Akşener, "Mesele Sayın Erdoğan meselesi değildir. Sayın Erdoğan'ın zamanı doluyor gitti, 2024'te gitti. Yerine her kim gelirse gelsin, bir sene sonra yüzde 100 aynı olacağını burada her türlü değerin üzerine yemin ederek söylüyorum. En dürüst arkadaşımızı koyalım oraya. Bir sene sonra aynı olacak. Şimdi dolayısıyla sistemin bozukluğu Türkiye'yi bozdu. Kişiler üzerinden değil, sistem üzerinden konuşuyoruz. Eğer tarımda zorluklar devam ediyorsa, kayırmacılık varsa, 'Senin adamın, benim adamım' deniliyorsa bu sistemdendir. Dolayısıyla bu sistemin değiştirilmesi ve bu sistemin yerine gerçekten hukukun üstünlüğü, gerçekten adalet, gerçekten liyakat ve gerçekten demokrasi uygulanabilsin. Bunlar uygulandığı takdirde ekonomi uçar. Çünkü hukukun olduğu yerde hırsızlık olamaz, hukukun olduğu adaletin olduğu yerde liyakatsizler iş başına geçemez, haksızlık olamaz, işsiz gençler olamaz, atanmayan olamaz, emekliler böyle sürünür bir halde olamaz. Çünkü devletin oluşturduğu o ekonomik değer sizin vergilerinizle, bizim vergilerimizle oluşan o ekonomik değer, yandaşlara peşkeş çekilemez, yanında, yandaşında, yöremde dediğiniz insanları kayıramazsınız. ve sonuç itibariyle vatandaşın, milletimizin oluşturduğu ekonomik değer tekrar vatandaşımızın, milletimizin emrine sunulur" diye konuştu.

'140 BİN İNSAN YARDIMLA GEÇİNİYOR DİYE ÖVÜNEMEZSİNİZ'

Emeklinin 5 ayrı maaşla oyalandığını belirten Akşener, "Bir şehirde '140 bin insanı yardımla geçindiriyorum' diyerek övünemezsiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir şehirde 140 bin insanın yardımla yaşadığı anlamına gelir ki bu da muhtaç olmaktır. Bu da rezalet bir şeydir. Elbette devlet açını doyuracak, çıplağını giydirecektir. Orada bir sorunumuz yok. Elbette onun görevidir. Ama öncelikli iş o evlerin refahını sağlamaktır. Öncelikle iş tayin edemeyeceğin kadar ihtiyacın olmayacak kadar öğretmen yetiştirmemektir. Yetiştirdiysen ertesi gün tayin etmen gerekir. Hem öğretmen yetiştiriyorsun. Hem de onları tayin etmiyorsun, süründürüyorsun. Bu olmaz, olamaz. İnsan haklarına da, insan onuruna da aykırıdır" dedi.

'2028'DE HERKESİN ETEĞİ TUTAŞACAK'

2018 ve 2019'da ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Akşener, milletin haklarını teslim edeceğine inandığını söyledi. Akşener, yerel seçimlerde başarılı olmaları durumunda iktidarında, Özgür Özel'in de kulağının yarısının morartılmış olacağını belirtti.

Akşener, "İYİ belediyeciliği ortaya koyan, sosyal belediyeciliği ortaya koyan ve kayırmayan, çalmayan, çaldırmayan objektif hukuka uygun, adalete uygun bir belediyeciliği hayata geçirdiğimiz andan itibaren ne olacak biliyor musunuz? 2028'de herkesin eteği tutuşacak. Herkes hoplayacak ve herkes gelecek tek tek seçmenin gözünün içine bakacak. Çünkü diyecek ki, 'Ben ancak oculuk, buculuk üzerinden bugüne kadar yan geldim yattım. O harika milleti birbirine düşürdüm. Bütün değerlerimi yerin dibine soktum. Ama artık işler zor. Artık bu iş pahalı oldu. Onun için ben artık seçmenimin, milletimin gözünün içine bakarak ne istediğini anlamak ve projeler üzerinden, hizmet üzerinden yarışmak zorundayım. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde, ilçelerinde, yapılanlardan gördüm ki bunlar bizi götürecek.'

'2010'DAKİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ OLMASAYDI, 15 TEMMUZ OLMAZDI'

Bütün söylem ve uyarılarının doğru olduğunun zamanla ortaya çıktığını vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:

"Bütün uyarılarımız önce küfürle karşılanıyor. Ama daha sonra deniliyor ki bunlar haklıymış. 2010 yılında ben milletvekiliydim. Meclis Başkan vekiliydim. O meşhur anayasa değişikliği yapıldı. O meşhur anayasa değişikliğinin yapılmaması için, bazı bilgilerim de vardı, AK Parti'nin ne kadar kallavi adam varsa hepsine tek tek gittim. 'Yapmayın' dedim. 'Yol, su, elektrik olarak bu ülkenin boynuna bir bumerang saplanacak' dedim. Bunlardan bir tanesi mesela o günün Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'dir. Kim varsa gittim. Yani aklınıza kallavi abilerden kim geliyorsa gittim. Dinletemedim. ve o anayasa değişikliği yapıldı. Ne için yapıldı biliyor musunuz? 2009'daki yerel seçimde ön gördükleri oyu alamadıkları için, seçmeni polarize etmek, seçmeni kutuplaştırmak için gene bir diğer alanı da düşmanlaştırmak için yapıldı. Bir de yargıda 'Kendi adamlarımı koyar mıyım?' diye yapıldı. Eğer 2010'daki referanduma gidilmese, o mecliste yapılan o değişiklik olmasaydı 15 Temmuz olmazdı ve bu millet, devleti sokaktan, devleti köprüden toplayıp gelmek zorunda kalmazdı. ve hala bir FETÖ belasıyla mücadele etmek zorunda kalmazdı" dedi.

ADAYLAR TANITILDI

Ülkenin yeni baştan kuruluş ayarlarına dönmesini sağlamak için bunu ispatlamaya ihtiyaçları olduğunu kaydeden Akşener, "Bu ihtiyaç da belediyeleri kazanmaktan geçiyor. Sayın Erdoğan yerinde oturacak. Kimse merak etmesin. Şu anda oturacak. Diğerleri de yerinde oturacak. Sayın Özgür Özel de yerinde oturacak. Herkesler yerinde oturacak. Ama herkes diyecek ki, 'Eyvah eyvah, sandalyeler yandı gülüm keten helva. Çünkü daha iyi bir yönetim anlayışını milletimize göstermek, ispat etmek, fırsatını istiyorum" diye konuştu.

Akşener'in konuşmasının arından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez ve ilçe belediye başkan adayları partililere tanıtıldı.