Akşener: Siyasette seçim seçmenin bayramıdır

'SİYASETTE SEÇİM SEÇMENİN BAYRAMIDIR'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale mitinginin ardından beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon'a geldi. Atatürk Alanı'nda düzenlen mitingde konuşan Akşener, "Ben hayatımda böyle bir rezil dille bir seçime gitmedim. 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Siyasi bir ailenin kızıyım. Abim MHP il başkanıydı, annemin dayısı rahmetli Menderes'in İstanbul il başkanıydı. Böylesine pis bir dille, seçime gidildiğini hiç görmedim. Siyasetin öznesi milletimizdir. Siyasetçi milletin karşısında, seçmenin karşısında hazır ol da durmak mecburiyetindedir. Patron sizsiniz, velinimet sizsiniz. Ama buna karşılık bu seçime giderken gerçekten çok üzülüyorum. Kadınlar sürtük, düşük, çukur oldu. Gençler, emekliler şükürsüz oldu. Yani savaşa gitmiyoruz. Siyasette seçim seçmenin bayramıdır, bayramı. Siyasetçi seçmenin talepleri üzerinden rekabet eder. Kim iyi proje yapmışsa, kim iyi hizmet edecekse siz ona oy verirsiniz" dedi.

Konuşmaların ardından Meral Akşener'in, İYİ Parti ve CHP Trabzon milletvekili adaylarının tanıtımı yapması ile miting sona erdi.

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, -