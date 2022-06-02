Akşener: Seçmen, velinimet olsun istiyorum - Haberler

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçmenin velinimet olmasını sağlamak için geziyoruz. Bana oyunuzu verirken, beni 'hazır ol'a geçirin, diğerlerine oy verirken 'hazır ol'da tutun. Seçmen, velinimet olsun istiyorum" dedi.

Meral Akşener, dün akşam üzeri geldiği Burdur'da bugün Yeşilova ilçesini ziyaret etti. Karamanlı yolunda halka hitap eden ve partililerden ilgi gören Akşener, "Tam 2,5 yıldır il il, ilçe ilçe, sokak sokak, esnaf esnaf geziyorum. O dükkanların içinde bugüne kadar herhangi bir siyasi partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Sadece o dükkanların içindeki insanların, esnafın, müşteri olarak bulunanların dertlerini dinledim. O dertleri kamuoyuyla paylaştım. Bunun sebebi şu; çok uzun zamandır sizi gören, sizi dinleyen, sizin dertlerinizi duyup, bunun karşılığında çözüm üreten siyasi sistem yok" diye konuştu.

Daha sonra Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret eden Akşener, Bucak ilçesine hareket etti.