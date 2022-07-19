Akşener, partisinin İç Anadolu Bölgesi ilçe başkanlarıyla görüştü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İç Anadolu Bölgesi ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İç Anadolu Bölgesi ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Akşener, toplantı kapsamında, partisinin İç Anadolu Bölgesi ilçe başkanlarıyla görüştü. AA / Ali Kemal Akan - Politika Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Akşener, partisinin İç Anadolu Bölgesi ilçe başkanlarıyla görüştü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.