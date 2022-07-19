Akşener, partisinin İç Anadolu Bölgesi ilçe başkanlarıyla görüştü
AA - Ali Kemal Akan - Politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İç Anadolu Bölgesi ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İç Anadolu Bölgesi ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.
İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.
Akşener, toplantı kapsamında, partisinin İç Anadolu Bölgesi ilçe başkanlarıyla görüştü.
AA / Ali Kemal Akan - Politika