Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla görüştü
Politika Haberleri
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin Çankaya ilçesindeki ek binasında, ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, 2024'te yapılacak yerel seçimlerin değerlendirildiği belirtildi. Toplantıya 14 belediye başkanı katıldı.
Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla görüştü
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin Çankaya ilçesindeki ek binasında, ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, 2024'te yapılacak yerel seçimlerin değerlendirildiği belirtildi. Toplantıya 14 belediye başkanı katıldı.
Görüntü dökümü
- Belediye başkanlarıyla görüşme
- Geneş ve detay
Haber: Elif ER/ANKARA,