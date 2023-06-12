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Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla görüştü

Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla görüştü

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin Çankaya ilçesindeki ek binasında, ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, 2024'te yapılacak yerel seçimlerin değerlendirildiği belirtildi. Toplantıya 14 belediye başkanı katıldı.

Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla görüştü

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin Çankaya ilçesindeki ek binasında, ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, 2024'te yapılacak yerel seçimlerin değerlendirildiği belirtildi. Toplantıya 14 belediye başkanı katıldı.

Görüntü dökümü

- Belediye başkanlarıyla görüşme

- Geneş ve detay

Haber:  Elif ER/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Er - Politika

İYİ Parti Çankaya Politika Haberler

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