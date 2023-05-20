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Akşener: Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakından oluşması, Cumhurbaşkanı Seçimlerinde kazanmamızı şart kılmıştır

Akşener: Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakından oluşması, Cumhurbaşkanı Seçimlerinde kazanmamızı şart kılmıştır

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakından oluşmasının Cumhurbaşkanı Seçimlerinde kazanmalarını şart kıldığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakından oluşması, Cumhurbaşkanı Seçimlerinde kazanmamızı şart kılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İYİ Parti Politika Haberler

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