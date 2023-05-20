Akşener: Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakından oluşması, Cumhurbaşkanı Seçimlerinde kazanmamızı şart kılmıştır
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakından oluşmasının Cumhurbaşkanı Seçimlerinde kazanmalarını şart kıldığını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakından oluşması, Cumhurbaşkanı Seçimlerinde kazanmamızı şart kılmıştır." - ANKARA
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Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika