Akşener: 'Kandil'i dümdüz edeceğiz'

'KANDİL'İ DÜMDÜZ EDECEĞİZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Sakarya Adapazarı'nda miting düzenledi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge, binlerce kişi katıldı. Akşener, mitingdeki konuşmasında "Recep Bey. sen bu seçimi kaybetmemek için ne kadar yanlış varsa, elinden ne geliyorsa yapıyorsun. Senin sağ elinde Hizbullah var. Bir elinde Hizbullah var. Gaffar Okkan'ın katilleriyle el sıkıştın. Diğer elinde PKK var. Kanlı terör örgütü PKK var sol elinde. İkisiyle de el sıkıştın. Apo'ya yalvarıyorsunuz. Apo'yla akraba olmuşsunuz. 'Bizim Mehmet' diyorsunuz kardeşine. Kandil'le 50 bin tane dümen var aranızda. Buradan ilan ediyorum. Biz iktidar olduğumuzda Kandil'i dümdüz edeceğiz, dümdüz. Çıksın söylesin bakalım 'PKK kanlı ve ayrılıkçı eli silahlı hain terör örgütüdür, sonuna kadar mücadele etmek haktır. PKK'lıya müsamaha göstermek yanlıştır' desin. Bana PKK'lı diyor. Ben PKK'lıysam ne iş yapıyorsunuz kardeşim ? Devletin polisi beni koruyor. O şerefli Türk polislerine beni korutup, bana PKK'lı diyorsunuz. Gereğini yapsanıza" dedi.