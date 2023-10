Akşener: İttifak siyasetini reddediyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletten değil pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddediyoruz. Biz İYİ Parti olarak; milletimizin umudunu yeşertmek, heyecanını canlandırmak, güvenini tazelemek için, velhasıl o zincirleri kırıp, o cevheri yeniden göğe yükseltmek için şanla dolu, yepyeni bir yol açıyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'i hatırlatan Akşener, "Sinan Ateş'e kıyılmasının üzerinden tam 278 gün geçti. Onlar ilk günden beri Sinan Başkan'ı unutturmaya çalıştı ama Bengisu onu unutmadı, Banuçiçek unutmadı, Ayşe Hanım unutmadı ve bizler Sinan Ateş'i unutmadık. Şunu herkes çok iyi bilsin ki kimsenin unutmasına da, unutturmasına da asla izin vermeyeceğiz. Arsızlar güçlü diye haklı olmayacak. Katiller güçlü diye özgür kalmayacak. Alçaklar güçlü diye bu ahın altından kalkamayacak. Ant olsun, şart olsun ki çevrilmek istenen dümenleri kabullenmeyeceğiz. Katillerin elini kolunu sallayarak gezmesine izin vermeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkana kadar bu cinayetin peşinde olacağız" dedi.

'POPÜLİST SİYASETİ REDDEDİYORUZ'

Bugün yaşananların tek suçlusunun AK Parti olduğunu ancak mesuliyetin sadece AK Parti'de olmadığını kaydeden Akşener, "Eğer ki siyasetin popülizmle değil akılla, şahsi çıkarlarla değil milletin sesiyle yapılmasını sağlayabilseydik, bugün her şey çok farklı olabilirdi. İYİ Parti olarak biz sadece yaptıklarımızdan değil, yapamadıklarımızdan da mesuliyet hissedenleriz. Çünkü bizim anlayışımıza göre mesuliyeti reddederek siyaset yapılmaz. Evet ne yazık ki bugünlere gelmemize engel olamadık. Ancak yarın için mücadele etmekten vazgeçecek değiliz. Herkesin kendi iktidar sahasında halinden gayet de memnun olduğu statüko siyasetini reddediyoruz. Ceketlerin, kola kutularının, millete seçenek olarak sunulduğu dayatma siyasetini reddediyoruz. Her türlü öfkeyi, kini, kutuplaşmayı besleyen popülist siyaseti reddediyoruz. Toplum vicdanının yaralarını merhem elindeyken kaşıyıp kanatmayı seçen çıkarcı siyaseti reddediyoruz. Her daim siyaset esnafının kazanıp milletin kaybettiği basiretsiz siyaseti reddediyoruz. Ezcümle; milletten değil pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddediyoruz. İşte biz İYİ Parti olarak; milletimizin umudunu yeşertmek için, heyecanını canlandırmak için, güvenini tazelemek için, velhasıl o zincirleri kırıp, o cevheri yeniden göğe yükseltmek için şanla dolu, yepyeni bir yol açıyoruz. Çapulcu diyenlere karşı da, cahil diyenlere karşı da 85 milyon Türk milletinin topyekün azizliğini savunuyoruz. Önüne gelenin siyasi çıkarlarına göre manivela yapmaya kalktığı Türk milliyetçiliğinin gür sesini duyurmaya geliyoruz" diye konuştu.

'İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Geçen pazar günü Ankara'da, İçişleri Bakanlığı'nın önünde hain bir terör saldırısı yaşandığını hatırlatan Akşener, "Şükürler olsun ki saldırı amacına ulaşamadan bertaraf edildi. Bu vesileyle buradan kahraman Türk polisimizi yürekten kutluyor, şükranlarımızı sunuyorum. Yaralanan polislerimize de acil şifalar diliyorum. Ayrıca uzunca bir süredir alışılagelenin aksine, süreci ciddiyet ve şeffaflıkla yürüten İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'ya da milletimiz adına teşekkür ediyorum. Gerek bu süreçte, gerekse de son dönemde Emniyet Teşkilatımızın suç örgütlerine karşı yürütmüş olduğu başarılı operasyonlar Sayın Bakanın kararlı bir duruş sergilediğini gösteriyor. Ancak tabii ki AK Parti bünyesindeki bazı odakların bu duruştan ne kadar memnun olduğu meçhul. Çünkü bu odakların; bu devletin, bu cumhuriyetin yetiştirdiği liyakatli insanlarla problemi olduğunu çok iyi biliyoruz. Onların önünü açmak yerine yolunu kesmek istediklerini de biliyoruz. Nitekim geçtiğimiz günlerde benzer bir durumun, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek için de geçerli olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla buradan sormak istiyorum; artık kendi kendini tüketen, bir cadı kazanına dönüşen AK Parti bünyesinde, dün Sayın Mehmet Şimşek'i, bugün Sayın Ali Yerlikaya'yı hedef alanlar acaba yarın kime odaklanacak? Sıradaki şanslı yarışmacı, acaba kim olacak? Yoksa Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan mı?" ifadelerini kullandı.

'EN YÜKSEK ENFLASYONA SAHİP 7'NCİ ÜLKEYİZ'

Ardından ekonomiye değinen Akşener, "Ekonomimizin bir inat uğruna geldiği güncel tabloda; dünyada en yüksek enflasyona sahip 7'nci ülkeyiz. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içine giremedik; ama hamdolsun dünyanın en yüksek enflasyona sahip ilk 10 ülkesi arasına girmeyi başardık. Emeği geçen tüm iktidar mensuplarını tebrik ediyorum. Açıkça görülüyor ki; iktidarın yıllar boyunca yürüttüğü yanlış politikaların yıkımı maalesef aşılamıyor. Maalesef ekonomimiz, palyatif çözümlerle toparlanamayacak kadar kötü durumda. Üstelik hala ortada bir istikrar programı da yok. İktidar ekonomide dün ne dediyse bugün tam tersini yapıyor. Bugün yaptıkları rekor faiz artırımlarıyla artan işsizlik gene milletimizi eziyor. Üstelik ne yaparlarsa yapsınlar enflasyonu tek haneye düşüremiyorlar. Çünkü ekonomi sadece faizleri yükselterek düzelmez. Türkiye'nin devasa ekonomik sorunları var. Topyekün bir mücadele olmadan düzlüğe çıkmamız maalesef mümkün değil. Ayrıca enflasyon ve hayat pahalılığının yanında barınma krizi de tüm şiddetiyle devam ediyor. Artan kira fiyatları öyle bir seviyeye ulaştı ki önceden 'Ev almak zor' derdik, artık ev kiralamak bile imkansıza yaklaştı. Son yıllardaki kira sorunu yüzünden mahkemeler dolup taşar oldu. Açıklanan en son verilere göre, ülkemizdeki konut fiyat artışı yüzde 95 ile dünyada ilk sırada. Bizden sonraki en yüksek artışa sahip olan ülke ise yüzde 14 ile Hırvatistan. Yükselen faizlerle birlikte birçok ülkede konut fiyatları düşmeye başladı. Bizde ise kesintisiz bir şekilde artmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız acil bir çözüm bekliyor" dedi.

'ÖNCE İL VE İLÇELER; SONRA TÜRKİYE'

Bu saatten sonra kimsenin sevabına da, günahına da ortak olmadıklarını vurgulayan Akşener, "Kendi ağırlığımızla milletin terazisine çıkıyoruz. Bu yolda üzerimize düşen çok iş var. Öncelikle her ilde ve her ilçede, dürüstlüğünden şüphe duyulmayan, çalışkan ve liyakatli adaylarımızı milletimizin huzuruna çıkaracağız. Milletimizin siyasette unuttuğu tüm değerleri yeniden bulmasını sağlayacağız. Ahlaklı, dürüst, çalışkan, liyakatli belediye başkanlarımızla millet yolunda çalışınca nelerin başarılabileceğini herkese göstereceğiz. Bunu önce il ve ilçelerde göstereceğiz. Sonra da hiç merak etmeyin, sıra Türkiye'ye de gelecek" diye konuştu.