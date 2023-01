Akşener: Hukukun ortadan kalktığı sistemin 14 Mayıs'ta değiştirilmesi gerek

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yargının ortadan kalktığı, hukukun ortadan kalktığı, ekonominin allak bullak olduğu, tencerenin kaynamadığı bu sistemin behemehal 14 Mayıs'ta değiştirilmesi gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Ankara'da vurularak öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in katillerini neden bulmuyorsunuz?' diye soran Akşener, "Bunu bulma sorumluluğu senindir. Hakimler senin, hukuk senin, devlet senin, emniyet senin, asker senin, MİT senin; her şey senin Sayın Erdoğan. Dün Zeynep'in doğum günüydü. Babasız geçen ilk doğum günü. Bunu her konuşmamda söyleyeceğim; gözünü kapat Sayın Erdoğan. Allah muhafaza oğlun öldürülse torunların sana 'Dede' diye bağırsa Sayın Erdoğan; ne yaparsın? Biraz empati. Her konuşmamda sana bunu soracağım 14 Mayıs'a kadar. O çocukların ağlama sesi kesilinceye kadar Sayın Erdoğan. Şimdi İYİ Parti birinci parti çıkmalıdır. Bir daha Sinan'ların katledilmemesi için İYİ Parti'nin iktidar olması şarttır" diye konuştu.