Akşener: Her bir vatandaşı ikna ederek başbakan olacağım

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben başbakan olmayı onunla bununla pazarlık yaparak, ona buna yalvararak yapamam. Fıtratım buna ters. Onun için birinci parti çıkacağız ki ben sizin bileğinin hakkıyla, kendi bileğimin hakkıyla, çalışmakla, her bir vatandaşımın kapısından girerek, onu ikna ederek başbakan olacağım" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin il başkanlığının düzenlediği bayram kahvaltısına katıldı. Program kapsamında İyi Parti'nin Ankara milletvekili adayları sahneye çağırılarak tanıtıldı. Akşener, bayram sofrasında bir araya gelinmesinden duyduğu mutluluğu belirtti. 14 Mayıs seçimlerine değinen Akşener, "15 Mayıs sabahı; yani 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak. İYİ Parti de birinci parti olursa, milletvekili çok olursa bu ülkeyi yönetmekle ilgili büyük irade, büyük çoğunluk burada olur. Bana diyorsunuz ki; 'Başbakan Meral.' Doğrudur ben başbakan olmayı hedef seçtim. Niçin seçtim; İYİ Parti'nin iktidar olması için seçtim. Yoksa benim şahsımla alakalı bir durum yok. Ama şu var, ben başbakan olmayı onunla, bununla pazarlık yaparak, ona buna yalvararak yapamam. Fıtratım buna ters. Onun için birinci parti çıkacağız ki; ben sizin bileğinin hakkıyla, kendi bileğimin hakkıyla, çalışmakla, her bir vatandaşımın kapısından girerek, onu ikna ederek başbakan olacağım" ifadelerini kullandı.

Yavaş, uzlaşmaya dayalı 6 liderin yan yana geldiği bir yönetim kurulacağına işaret ederek, "Anketler de onu gösteriyor. Fazla çalışmamız gerekiyor; çünkü anketlerdeki fark az olursa 2014'te başıma gelen, bu ülkenin başına gelebilir. Bunlara fırsat vermememiz gerekiyor. O yüzden kuvvetli bir şekilde Meclis'te olmamız lazım" dedi.