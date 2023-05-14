Üye Girişi
Haberi Paylaş
Akşener: Her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz

Akşener: Her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz" dedi.

Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz. Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz. Sabaha kadar buradayız. Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda. Kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Meral Akşener İYİ Parti Twitter Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title