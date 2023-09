Akşener, gazilerle buluştu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da '19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle düzenlenen programda, gazilerle bir araya geldi.

İyi Parti Lideri Akşener, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bir kafede düzenlenen kahvaltı programında, gazilerle bir araya geldi. Burada konuşan Akşener, gazilerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve sevinç duyduğunu belirterek, "Başından beri, 'Bu ülkenin yöneticileri ve bu ülkede yaşayan her birey, gazilerimize, şehitlerimizin ailelerine ne yapsa o hakkı ödeyemez' diyerek gelenlerdenim. Yani bugün burada demiyorum. Üniversite hocalığı yaptım. O dönem de aynıydı. Sonra Ankara'ya geldim, Sayın Çiller başbakandı, bir vakıf kurmuştu; Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı. Bu yanımı keşfetti. ve o vakfın başkanlığına beni getirdi. Kendisi onursal başkanımız oldu. Ben de fiili başkan oldum. Ben sadece karşınızda Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı başkanı Meral Akşener olarak bulunuyorum. Benim size bu tecrübem ışığında yapacağım en önemli uyarı Allah rızası için birbirinizin karşısına dikilmeyin. Elele tutuşmanın güç olduğunu unutmayın. İster iktidar, ister muhalefet; hepsi sizin karşınızda hazır ol da durmak mecburiyetindedir. ve her birimiz siz bize nasıl davranırsanız davranın 'başımızın üstüne' demek mecburiyetimiz var. Dolayısıyla siz bu ülkeden alacaklısınız. Kiminiz gözünü, elini, kulağını, organlarını verdi; kiminiz can paresi evladını verdi. Bize düşen karşınızda en derin saygıyla resmi tazimle durmaktır. İYİ Parti Genel Başkanı olarak sadece şunu söyleyeyim; Meclis'te grubu olan bir siyasi parti olarak; eksiklerinizi, yapılması gerekenleri Meclis'te dile getireceğiz. Biz bu eksikliklerin giderilmesi, daha iyi kararların alınması konusunda görev yapacağız" ifadelerini kullandı.

Akşener, konuşmasının ardından gazilerle fotoğraf çektirdi.