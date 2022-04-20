Akşener: 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' teorisi patladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Enflasyon son 20 yılın zirvesini gördü. 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' teorisi patladı. Milletimiz, ekmek ve yağ kuyruğunda bekliyor. Domatesi biberi taneyle alıyor" dedi.

Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Akşener, "Enflasyon son 20 yılın zirvesini gördü. 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' teorisi patladı. 'Türkiye Ekonomi Modeli' dedikleri sözüm ona model de tüm bunların üzerine tüy dikti. 2023'e 8 ay kalmış ama bu arkadaş 20 yılda yapamadıklarını 8 ayda yapacaklarını iddia etmeye başladı. Yetmedi, 2053'ten bahsetti. Yetmedi, 2071'den bahsetti. Yakında kahve falı da bakmaya başlarsa, şaşırmayın" dedi.