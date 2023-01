İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır'da partisinin 2. olağan kongresine katıldı. İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu, tek liste ile güven tazeledi.

İyi Parti Diyarbakır İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ni Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Olağan İl Kongresi'ne İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katılırken, önceki dönem Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu tek listeyle aday oldu. Kongreye Akşener'in yanı sıra, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu, 6'lı masanın üyeleri olan siyasi partilerin bazı il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"İYİ Parti'yi Kürtler, Türkler, Zazalar kurdu"

Kongre sonrası açıklamalarda bulunan Akşener, İYİ Parti'yi bu vatanın has evlatları, Kürtler, Türkler, Zazaların kurduğunu söyledi. Akşener, "Milletimiz için bir hürriyet yürüyüşünü, devletimiz için bir itibar yürüyüşünü, ezcümle bir kutlu iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlattık. İYİ Parti'yi bu vatanın has evlatları, Kürtler, Türkler, Zazalar kurdu. İYİ Parti'yi şanlı bir tarihe sahip olmanın umuduyla, eşitliğe, hürriyete ulaşma hayaliyle milletimizin her kimliğinden cesur insanlar kurdu. Onlar kurdu, biz sadece tabelaları astık. İYİ Parti'nin bu destansı hikayesinde Diyarbakırlı kardeşlerimin de çok büyük katkısı var. Her türlü iftiraya inat Diyarbakır bize kollarını açtı. Her türlü çamura inat Diyarbakır bize gönlünü açtı. İlk günden beri uçurumun kenarındaki ülkemizi kurtarmak çabasındayız. Bir yere iyilik gelirse bütün ülkeye ulaşır. Allah'ın teveccühü ile ilk seçimde tüm ülkeye ulaşacak. 14 Mayıs günü hep birlikte yeter söz milletin diyebileceğimiz mukaddes bir gün olacak" dedi.

Akşener, daha sonra Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. - DİYARBAKIR