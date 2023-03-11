Akşener: 'Depremzedeler şehirlerine dönmek istiyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir araya geldiği depremzedelerin şehirlerine geri dönmek istediklerini aktararak, "Çocukların, kadınların sert talep ettiği bir şey var. Şehirlerine dönmek istiyorlar.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir araya geldiği depremzedelerin şehirlerine geri dönmek istediklerini aktararak, "Çocukların, kadınların sert talep ettiği bir şey var. Şehirlerine dönmek istiyorlar. Onun içinde mutlaka barınma alanına ihtiyaç var. Sabit evden değil, prefabrik bir eve ihtiyaçları var. Bunun planlanması lazım" dedi.

Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Akşener, depremde ölenlere rahmet ailelerine millete sabır yaralılara şifalar diledi.

Hatay'a sürekli geleceğinin sözünü verdiğini ve bunu yerine getirdiğini ifade eden Akşener, "Belediye başkanlarımızı dinledik, epeyce mesafe alınmış içimize su serpildi. Başkanımız İstanbul depreminden bahsetti. İstanbul depreminin tedbirini almazsak eğer, bu bölgedeki gibi deprem olduğu takdirde Türkiye'nin beka sorunu tavan yapar. Tedbir alınması lazım. Bu depremden çıkarılması gereken dersler var" diye konuştu.

Depremde birbirlerine rakip olmadıklarının altını çizen Akşener, "İlk gelişimde parti rozetsiz geldim. Hepimiz insanız hepimiz dardayız. Bu aziz millet gösterdi ki kutuplaştırma çabalarının hiçbir işe yaramadığını darda kalındığı zaman gücünü imkanlarını bir araya getirdi, buradaki acıyı dindirmeye çalıştı. Bundan ders çıkardığımızı takdirde bu ülke her türlü problemini çözer" dedi.

"Şehirlerine dönmek istiyorlar"

AFAD özelinde Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bünyesindeki eğitimli gönüllü ücretsiz kişileri içeren sistemin değiştirildiğini dile getiren Akşener, "Merkezi idarenin sizlerin ellerini tutup acil şekilde onların da bu işe girmesi hızlı hareket etme kabiliyetini ortaya koyması gerekir. Belediyelerin imkanları artık yetmez. Merkezi bütçenin devreye girmesi gerekir. Vatandaşımız üstüne düşeni yaptı, yapmaya da devam ediyor. Onlarında imkanı kalmadı. Türkiye' zaten zor bir süreçten geçiyor. Çocukların kadınların sert talep ettiği bir şey var. Şehirlerine dönmek istiyorlar. Onun içinde mutlaka barınma alanına ihtiyaç var. Sabit evden değil, prefabrik bir eve ihtiyaçları var. Bunun planlanması lazım" diye konuştu.

"Göçün engellenmesi gerekir"

Depremzedelerin şehirlerine dönmek istediğini yineleyen Akşener, "Esnaflarla ilgili pandemide olduğu gibi gereğinin yapılması gerekir. Faizsiz kredi başta olmak üzere o insanların ayağa kaldırılması gerekir. Göçün engellenmesi gerekir. Hatay'dan başta olmak üzere deprem bölgesinde arsa satışlarının yasaklanmasını talep etmiştim. Kayıp çocuklara sahip çıkılması gerekir. Birlikte el ele, el birliğiyle bu asrın afetinin yaralarını saracağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından bir konteyner kenti ziyaret eden Akşener, daha sonra İskender'un programı için kentten ayrıldı.

Akşener'e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da eşlik etti. - HATAY

Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023