Akşener, depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutacak Politika Haberleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutacak. Alınan bilgiye göre Akşener, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için yarın akşam namazının ardından Kocatepe Camisi'nde mevlit okutacak. Mevlide, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in yanı sıra Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve parti teşkilatı da katılacak. Kaynak: AA / Politika Kahramanmaraş Meral Akşener İYİ Parti Hatay Politika Haberler

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