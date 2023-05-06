Akşener'den Yeşildağ ailesi iddiası: 'Soruşturman gerekiyor, bu bir milyar dolar kimin cebine girmiş?'

Haber: EDDA SÖNMEZ – ÇAĞATAN AKYOL / Kamera: ADEM KARABAYIR – SADIK KARAKULOĞLU

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın İstanbul mitinginde; "Recep bey Recep bey… Var mıdır, yok mudur belli olmayan bir kasetten bizzat bahsediyorsun da... Dün sizin en yakın aile dostunuz; seninle beraber, başına bir iş gelmesin diye hapse giren Yeşildağ ailesinin bir ferdi, bir kaset yayınladı. O kasette çok enteresan, nasıl hırsızlık yapıldığını anlatıyor. Diyor ki Ali Yeşildağ: Antalya Havaalanı yıl 2007'de havaalanının işletmesi satışa çıkıyor. Bir firma 5 milyar euro veriyor. Buna karşılık o firmanın dosyasından evrak çalınıyor. Yakınlardan birine 3 milyar euroya veriliyor. 1 milyar euro cep ediliyor. Bu iddia bizzat Recep Bey tarafından 1 milyar euro alındığını söylüyor. Recep bey Recep bey… Sen Cumhurbaşkanısın. Bize sövmek yerine sen bu videoyu bir sorgula bakalım. Bu bir milyar dolar kimin cebine girmiş? Ali Yeşildağ'ın iddiasına göre senin cebine girmiş" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de miting düzenledi. Mitinge; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Akşener, mitingde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bir Kemal'e Bir Meral'e… Öncelikle bu meydanı doldurduğunuz için, şereflendirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin. Cenab-ı Hak başta sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimizi önce kendi huzurunda sonra sizlerin karşısında utandırmasın inşallah.

"BÜTÜN MİTİNGLERDE İYİ PARTİ SEÇMENİNDEN TEK BİR ŞEY İSTİYORUM BEN. BİR OY KEMAL'E BİR OY MERAL'E"

14 Mayıs elbet burası gösteriyor ki Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olarak seçildiği ve alkışlar içinde inşallah Çankaya Köşkü'ne beraberce götürdüğümüz bir akşam olacak. Sizin helal oylarınızla Sayın Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanı olacak. Ben de… 'Başbakan Meral' diyorsunuz ya. Oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Bizim Anadolu'da yaptığımız bütün mitinglerde İYİ Parti seçmeninden tek bir şey istiyorum ben: Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e.

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANIYORUZ"

Şimdi burada hem İYİ Parti'nin hem CHP'nin seçmenleri var. Birleşe birleşe kazanıyoruz. Ama minicik bir isteğim var sizden. Her CHP'li aileden sadece tek bir oy istiyorum. Ama biz bütün İYİ Partililer, bütün oylarımızı sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı için oraya şak diye basacağız.

"HAYATIMDA BU KADAR REZİL BİR SEÇİME İLK DEFA GİDİYORUZ"

Türkiye… Ben siyasetçi bir ailenin kızıyım. 30 yıldır kendim siyaset yapıyorum. Toplamında 50 yıllık bir hafızam var. Hayatımda bu kadar rezil bir seçime ilk defa gidiyoruz. Hakaretlerin, küfürlerin, iftiraların havada uçuştuğu, tehditlerin havada uçuştuğu bir seçim… Milletine ilk defa 'işgalci' diyen bir dil… Türk milletine işgalci, darbeci diyen bir dil… Allah'ım bütün psikiyatrları bu ağabeyleri tedavi için davet ediyorum. Gerçekten cezai ehliyetleri kalmadı. En tepesinden bugün bakanlık makamında oturanlara hepsi aynı.

"O KASETTE, NASIL HIRSIZLIK YAPILDIĞINI ANLATIYOR"

İki de bir kasetten bahsediliyor. Recep bey Recep bey… Var mıdır yok mudur belli olmayan bir kasetten bizzat bahsediyorsun da yahu dün sizin en yakın aile dostunuz seninle beraber başına bir iş gelmesin diye hapse giren Yeşildağ ailesinin bir ferdi bir kaset yayınladı. O kasette çok enteresan nasıl hırsızlık yapıldığını anlatıyor. Diyor ki Ali Yeşildağ: Antalya Havaalanı yıl 2007'de havalanının işletmesi satışa çıkıyor. Bir firma 5 milyar euro veriyor. Buna karşılık o firmanın dosyasından evrak çalınıyor. Yakınlardan birine 3 milyar euroya veriliyor. 1 milyar euro cep ediliyor. Bu iddia bizzat Recep bey tarafından 1 milyar euro alındığını söylüyor.

"BU İDDİALARI SORUŞTURMAN GEREKİYOR. SEN CUMHURBAŞKANISIN"

Recep bey Recep bey… Hazır kaset orada. Bu iddiaları soruşturman gerekiyor. Sen Cumhurbaşkanısın. Bize sövmek yerine sen bu videoyu bir sorgula bakalım. Bu bir milyar dolar kimin cebine girmiş? Ali Yeşildağ'ın iddiasına göre senin cebine girmiş.

"5 MİLYARLIK YERİ 3 MİLYARA VERDİĞİNDE 1 MİLYAR, CEBELLEZİYMİŞ. 3 MİLYARA BİTECEK YERİ 11 MİLYARA BİTİRTTİĞİN ZAMAN CEBELLEZİ NE KADAR OLDU?"

Bir şey daha var. Köprüler, tüp geçitler var. KÖİ deniliyor. Şimdi çıkacak diyecek ki: Bugünler diyecek daha iyi günler diyecek. Ondan sonra al başına belayı. Adamla beni dövüştüreceksiniz. Bu demin saydığım havaalanları, köprüler… Onlar da 3 milyar dolara yaptırılacak 11 milyara yaptırıldı. 5 milyarlık yeri 3 milyara verdiğinde 1 milyar, cebelleziymiş. 3 milyara bitecek yeri 11 milyara bitirttiğin zaman cebellezi ne kadar oldu?

"DÜRÜSTLÜĞÜNE HEPİMİZİN KEFİL OLDUĞU 13. CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU SEÇECEKSİNİZ"

Benim son söz olarak sizden isteğim şudur: Bakınız 14 Mayıs günü yani cebinizden giden paraların, çocuklarınızın geleceğinden giden paraların devamını istiyorsanız ki istemiyorsunuz. Hakkında böyle söylentiler çıkmamış, dürüstlüğüne hepimizin kefil olduğu 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçeceksiniz."