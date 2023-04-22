Akşener'den 'Sinan Ateş' açıklaması: 'Katillerini bulmazsam namussuzum'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'de düzenlediği mitingde "Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e" diyerek vatandaşlardan destek istedi. Sinan Ateş konusuna da değinen Akşener, "Katillerini ve azmettiricilerini bulmazsam namussuzum" dedi.

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. 22 gün kalan kritik seçimler öncesinde Millet İttifakı çalışmalarını hızlandırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Kırıkkale'ye gelerek vatandaşlarla buluştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etkili ve yetili olarak cumhurbaşkanı yardımcılığına getirileceğini belirten Akşener, kendisinin de asayişten sorumlu olacağını söyledi.

"Bir oyunuz Kemal'e, bir oyunuz Meral'e"

Vatandaşların oylarına talip olduğunu ifade eden Akşener, "Mansur bey ile Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz ki etkili yetkili icracı birer cumhurbaşkanı yardımcısı. Herhalde ben de asayişten sorumlu. Çıkıntılık yapanlara karşı asayiş diyorum. Sizi üzmeye kalkanlara karşı asayiş diyorum. Gençlerin sinirini bozanlara karşı asayiş diyorum. Oylarınıza talibim. Helal oylarınıza talibim. Şöyle yapalım mı? Bir oyunuz Kemal'e, bir oyunuz Meral'e" dedi.

"Onların hesabını soracağız"

"Sinan Ateş'in katillerini ve azmettiricilerini bulmazsam namussuzum" diyen Akşener, "Hesap sormazsam namussuzum. Çünkü yol olur yol. Her önüne gelen senin bıyığını yolar. Eğer buna müsaade edersem namerdim. Onun için hep birlikte Sinan'ın katillerini yani hukukun, adaletin, nasıl işlediğini göreceksiniz. Onun için şart olsun, ant olsun, yemin olsun onların hesabını soracağız. El ele verip bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Birlikte tarih yazacağız" şeklinde konuştu.

Amerika'daki bir kuruluş tarafından bütün Türkiye'deki belediyelerin incelediğini kaydeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kredisi en yüksek belediyenin, Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade ederek, İngiltere'den "Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü"nü Ankara'ya getirdiklerini ifade etti. - KIRIKKALE

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023