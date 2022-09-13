Akşener'den Cumhur İttifakı'nı karıştıracak iddia: İmralı'yla iktidarın görüştüğüne dair duyumum var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir programda gündeme dair sorulara yanıt verdi. Akşener, adaylıktan ittifaklara kadar birçok konuya ilişkin yorum yaptı. Akşener, Cumhur İttifakı'nı karıştıracak bir iddia da ortaya attı. Akşener, ''İmralı'yla iktidarın görüştüğüne dair duyumum var, yarın küt diye eline mektup gelir'' açıkamasını yaptı.

İYİ Parti lideri Akşener katıldığı bir programda gündemin sıcak başlıkları hakkında sorulan sorulara yanıt verdi. Gürsel Tekin'in ''HDP'ye bakanlık verilebilir'' sözlerinden sonraMillet İttifakı'nın dağılıp dağılmayacağı konuşulurken Akşener'in iddiası Cumhur İttifakı'nı karıştıracak.

''İMRALI'YLA İKTİDAR GÖRÜŞTÜ'

Akşener'e Devlet Bahçeli'nin ''Seçimi dış güçler belirleyecek'' sözlerinin sorulmasına karşılık, ''Sayın Bahçeli'ye tavsiyem, bizlerle uğraşmak yerine, bizim aldığımız bazı duyumlar var. İktidar partisinin İmralı'yla görüşme trafiği başlattığına dair. Yarın küt diye eline mektup gelir. Ben açılım falan bilmiyorum. Duyum olarak söylüyorum. İmralı'yla iktidarın görüştüğüne dair duyumum var. Sayın Bahçeli'nin eline küt diye mektup düşer''açıklamasında bulundu.

''ORTAĞINA DİKKAT ÇEKSİN''

Akşener, ''İstanbul seçimlerinin ikinci turunda olduğu gibi. Bunu nasıl paketleyeceğini düşünmekten zora düşülür. Ortağına da dikkat çekmesinde fayda var '' dedi.

Konuya ilişkin iktidar kanadından henüz açıklama gelmedi.