Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akşener, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen ile görüşecek

Politika Haberleri

Akşener, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen ile görüşecek

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştüğünü ve Akşener ile Şen'in istişare amacıyla bir araya geleceğini duyurdu.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştüğünü ve Akşener ile Şen'in istişare amacıyla bir araya geleceğini duyurdu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı açıklamada, "Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen'in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Politika

Meral Akşener Kürşad Zorlu İYİ Parti Ersan Şen Politika Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title