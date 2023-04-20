Akşener, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için bağışta bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açtırılan banka hesabına 52 bin lira bağış yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açtırılan banka hesabına 52 bin lira bağış yaptı.

İyi Parti'den yapılan açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı görevinden hak kazandığı bir emekli maaşını, 13'üncü Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına bağışlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açtırılan banka hesabına 52 bin lira tutarında bağış yaptığı belirtildi.