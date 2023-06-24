Akşener: CHP'den 15 milletvekili istedik, en büyük pişmanlığımdır

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz önce bu parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Congresium'da gerçekleştirilen partisinin 3'üncü Olağan Kurultayı'nda konuştu. 'Rotamız net, pusulamız millet' sloganı ile gerçekleştirilen kongrede kürsüye çıkan Akşener, İyi Parti'yi milletin kurduğunu belirterek, "Biz sadece tabelayı astık. İşte tam da bu nedenle, İyi Parti'nin yolculuğu, aslında milletimizin yolculuğudur. Biz bugünlere, hiç de kolay gelmedik. Hatırlayın; yolumuz doğru olduğu için, nice çileye katlandık. Hedefimiz doğru olduğu için, nice engelle mücadele ettik. Davamız doğru olduğu için, nice zorluğa direndik. Sözümüz doğru olduğu için, nice iftiraya göğüs gerdik. İçimizden yapılan iftira, hakaret ve çirkinliklere göğüs gerdik. Şahsen hiçbir düşmanım, hiçbir rakibim, beni hapse atmayı isteyenler dahil benimle ilgili asla iddia etmedikleri, söylemedikleri, pis iftiralara şahit oldum. Allah bunu bana gösterdi. Ama affetmeyeceğim, asla affetmeyeceğim, billahi affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız hep birlikte. Biz bugünlere, koltuk sahibi olmak için, zengin olmak için gelmedik. Zengin olmayı hayal edenler kapı dışarı. Burada böyle bir şey yoktur. Biz bugünlere, kendi ikballerimiz için de gelmedik" dedi.

Akşener, seçim sonuçlarının açıklandığı gece konuşup sonrasında bir daha konuşmadığını hatırlatarak, "İzledim. Enteresan bir biçimde önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüdüler; çeşitli alanlardaki kanaat önderleri, elitler aklınıza ne geliyorsa. Sonra baktılar ipin ucu kaçtı, bunu bir dengelemek lazım; birdenbire olağan şüpheli Meral Akşener ve İYİ Parti gündeme geldi. Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. 15 ilde büyük çoğunluğu Sayın Mansur Yavaş'la olan, CHP'den bir kişinin çağrılmadığı, sadece kendi seçmenimizin yer aldığı mitingler yaptık. 54 noktada bizzat çalıştık. Şehirlerde milletvekili adaylarımız 'bir oy Meral'e bir oy Kemal'e' diyerek oy istediler. Bütün bunlara baktığınız zaman derler ki insafınız kurusun. Anlıyorum, eşitlemeye çalışıyorsunuz. Anlıyorum korktunuz. Biraz ipin ucu kaçtı. Korktunuz, dengeliyorsunuz. Aynı 'İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir' dediğiniz gibi. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Akşener'in konuşması

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Haber: Kaan ULU/ANKARA,