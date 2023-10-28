Akşener: Bu soykırıma son verin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Katil Netenyahu'nun yanında duranlar, dünyanın bütün devletleri, dünyanın demokrasi şampiyonları; derhal bu haksızlığa, bu soykırıma, bu zalimliğe son verin. Yazıktır, günahtır" dedi.

İyi Parti'nin 6'ncı kuruluş yıl dönümü, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programla kutlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Gazze'de yaşanan olayları soykırım olarak nitelendiren Akşener, Filistin'de 2 bin 500'ü aşkın çocuğun şehit edildiğini belirterek, "Bu insanlık suçunu bütün kalbimizle, bütün gücümüzle lanetliyor, kınıyor ve katil Netenyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu bir kere daha tekrar ediyorum. Dün akşam konuyu takip ederken Gazzeli, muhtemelen bir din adamı olan bir kardeşimizin çığlığına rast geldim. Diyor ki; '22 Müslüman, Arap devleti neredesiniz? 22 Arap devleti, Gazze'ye bir bardak su niye göndermiyorsunuz? 1 somun ekmek niye göndermiyorsunuz? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ben de ona katılıyorum, Netenyahu seni de bildiği gibi yapsın. İnsani yardım konusunda da sınıfta kaldılar. İYİ Parti olarak kendi imkanlarımız içerisinde sosyal politikalar başkanlığımızın başlattığı bir yardım kampanyası devam ettiriyoruz. Bir uçak kiralayıp Gazze'deki kardeşlerimizin yardımına koşmaya gayret ediyoruz. Ama o imam kardeşimizin söylediği şeyin içinde bir şey var. 22 Müslüman ve Arap devletleri, her biri Gazze'yi bir iç politika meselesi haline getirip gökyüzüne bakıp ıslık çaldıkları için kahrolsunlar. Onları Allah cezalandırsın inşallah" dedi.

'BENİ KORTUTMANIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Gazze'deki insanların hem bombadan hem açlıktan hem de susuzluktan öldüğünü kaydeden Akşener, "Bu dünyaya ibret bir meseledir. Buradan sesleniyorum; katil Netenyahu'nun yanında duranlar, dünyanın bütün devletleri, dünyanın demokrasi şampiyonları; derhal bu haksızlığa, bu soykırıma, zalimliğe son verin. Yazıktır, günahtır. Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum; miting yapmak güzeldir ona itirazım yok ama keşke bir hafta evvel, bir hafta sonra yapsaydınız. Hepimizi çağırsaydınız, Türkiye bir ve beraber olup sesini haykırsaydı. Ama bu yetmez. Bu meseleyi iç politikanın malzemesi haline getirmek günahtır, ayıptır. Yapacağınız iş uluslararası sistemde Türkiye'nin akıllı, sağduyulu bir biçimde, en kısa sürede Gazze mezalimine son vermesini sağlamaktır. Bu ülkede bir tarafıyla bizi Amerika'nın, İsrail'in yanında konumlandırmaya çalışan ahmaklar; bu ülkede sizin yönetiminizde Uygurları söylediğim için, Uygur için dünyayı harekete geçirdiğim için ve onların sesi olduğum için bu ülkede Çin'i temsilen bulunan Çin Büyükelçisi tarafından tehdit edilen tek kişi benim. Bugün tekrar İsrail elçisi tarafından hakaretamiz söylemle karşılaşan tek lider benim. Cevabı elbette dış ilişkiler başkanımız tarafından misliyle verilmiştir. Bizim için vız gelir, tırıs gider. Buradan sesleniyorum; geleceğiniz varsa göreceğiniz de vardır. Anasının amcası Yemen şehidi olan bir ailenin kızı olarak beni korkutmanız mümkün değildir" diye konuştu.

'BİRİLERİ GİBİ KOLTUK DÖŞEMESİ ESKİTMEDİK'

İYİ Parti olarak, '6 ay dayanamaz' diyenlere inat 6 yıldır ayakta olduklarını söyleyen Akşener, "Pes etmemizi, sinmemizi, vazgeçmemizi bekleyenlere inat ilk günkü azim ve cesaretimizle, bugün burada bu salondayız ve 6 yaşındayız. Biz bu 6 yılı hiç de kolay geçirmedik. Birileri gibi yan gelip yatmadık; memleketimizi köşe bucak gezdik. Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik; yağan kara, kavuran sıcağa aldırmadan ayakkabılarımızı eskittik. Birileri gibi sırça köşklere kapanmadık; ev ev, dükkan dükkan dolaştık, dert dinledik. Birileri gibi milletimize üstten bakmadık; çilesine ortak olduk. Bize salon vermediler, sokaklarda yürüdük. Elektriklerimizi kestiler, fener ışığında toplandık. Mikrofonlarımızı aldılar, megafondan konuştuk. Yeri geldi kürsümüz bile olmadı; ama pes etmedik, meyve kasalarına, sandalye tepelerine çıktık, yine de milletimizle buluştuk. Yalanlara, iftiralara göğüs gerdik. Eğilmedik, bükülmedik, korkmadık, çekinmedik. Çünkü bizim bu yolda kaybedecek hiçbir şeyimiz olmadı. Milletimizin teveccühüne mazhar olmak dışında hiçbir gayretimiz olmadı. Memleketimiz için koyduğumuz hedefin dışında hiçbir hedefimiz olmadı" ifadelerini kullandı.