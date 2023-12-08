İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Trabzon'da teşkilat buluşmasında konuştu Açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne müstakil olarak girme kararına ilişkin, "Milletimiz bu kararımıza teveccüh ederse gereğini yapacak, adaylarımız seçilecek. 'Yanlış yaptın ey Meral Akşener ve İyi Parti' diyorsa onun da sorumluluğunun tamamı bu karşınızda duran kişiye ait." dedi.

Akşener, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen İYİ Parti Trabzon Teşkilat Buluşması'nda, Karadeniz'in coşkun dalgalarıyla baş etmeyi bilen insanlarla birlikte olmasının siyasetteki azmini artırdığını, bunun bütün iftiralara ve hakaretlere rağmen partisini ayakta tutma azimlerini sağlamlaştırdığını söyledi.

Sert ve uzun bir yolculuktan geldiklerini anlatan Akşener, "Bir arkadaşım bana bir kitap hediye etti, bir ülkücünün hapishane günlükleri... Tam 13,5 yıl yatmış kardeşim benim Hüseyin Koloğlu. Şimdi şuradaki hazıruna baktığın zaman iyi ki de bu insanların var olduğu bir gelenekten geliyoruz ki biz dik durmaya, irade koymaya alışkınız." diye konuştu.

Akşener, Koloğlu'nun kitabında 1978'de okuyanları "yitik bir nesil" olarak aktardığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yitik bir nesil değiliz. Hata şudur, biz sizi anlatmadık. Biz sizi anlatmalıydık, biz sizin filmlerinizi, romanlarınızı yapmalıydık. Biz sizi yazmalıydık, anlatmalıydık. Çünkü siz utanılacak hiçbir şey yapmadınız ve ne muhbir oldunuz ne itirafçı oldunuz ne adam sattınız ne de iftira attınız. Her birinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Dolayısıyla bir tek eksiğimiz var, İYİ Parti de aynı eksikliği gelenek olarak sürdürüyor. O da şu, 'sen övünme, el övsün' ama anlatmadan olmuyor. Bugünün Türkiye'sinde eğer siz anlatmazsanız, biz anlatmazsak kimse kimseyi duymuyor ve dinlemiyor. Onun için siz birbirinizi övmelisiniz. Ben bütün hayatım boyunca bu arkadaşları övmeye, onlara saygı duymaya, onları gençlere anlatmaya gayret ettim."

İnsanlara yapılan haksızlıkları ortadan kaldırmak için burada olduklarını belirten Akşener, bunun için birçok badireye karşı çıktıklarını ve yanlışlıklarla mücadele ettiklerini vurguladı.

Akşener, dertlere çözüm üretmek için yola çıktıklarının altını çizerek, "24 saattir çok ilginç bir şekilde benim şahsımda arkadaşlarıma, sizlere hakaret ediliyor. Biz alışkınız, bize 'ağabey' dediklerimiz, dost bildiklerimiz 'nesebi gayri sahihler' dedi. Elbette bunları diyenler şerefsiz ama dediler. Bize her şeyleri yaptılar ama bir şeyi yapamadılar, bizi yıkamadılar, vatandaşın gözünde yok edemediler. Onun için biz İYİ Parti olarak bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Onun için kurulduk, onun için bu eziyetli yolu yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Partisinin Genel İdare Kurulu üyelerinin aldığı karara değinen Akşener, şunları kaydetti:

"Kararı milletimiz verecek. Biz bir karar aldık. Bu kararı daha yeni aldık, 9 saat konuştuk. Ne bir belediye başkanına ne Cumhuriyet Halk Partisine en küçücük bir haksızlık, hakaret, incitici cümle, kelime sarf etmeden kendi aramızda konuştuk. 'Biz bu seçimlere nasıl gitmeliyiz?' dedik. Bu ülkede böyle bir siyasi parti yok. Bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Ben tek bir kelime etmedim, sadece söz verdim ve bütün arkadaşlarım, 14 kişi işbirliğine 'evet' dedi, 35 kişi 'hayır' dedi. Sonuç itibarıyla böyle bir karar çıktı. Gizli oy kullanıldı, kimse kimseye baskı yapmadı. Harika bir argüman setiyle arkadaşlarım birbirini ikna etmeye çalıştı. Vallahi, billahi gurur duyuyorum. İşte şahitsiniz orada, elinizi tutan mı oldu? Ben bir imada mı bulundum? Çünkü bu demokrasi. Tabii ki sorumluluk benim. Orada bir sorunumuz yok. O demokrasinin içselleştirilmiş, Türkiye'de olmayan ve uygulanan halinden bahsediyorum. İnanılmaz bir şeydi. Sonuç itibarıyla böyle bir karar aldık."

"Bu kararı verecek olan milletimiz"

Akşener, aldıkları kararın millet nezdinde sonuçlarının kendilerini ilgilendirdiğini anlatarak, "Milletimiz bu kararımıza teveccüh ederse gereğini yapacak, adaylarımız seçilecek. 'Yanlış yaptın ey Meral Akşener ve İYİ Parti' diyorsa onun da sorumluluğunun tamamı bu karşınızda duran kişiye ait. Elbette 'başüstüne milletim' diyeceğiz. Ama anlayamadığım, anlamlandıramadığım hem Cumhur İttifakı'nı destekleyenler hem Millet İttifakı'nı o masada bulunup CHP'yi desteklediklerini iddia edenler 24 saat küfür ediyorlar. Gerçekten anlayamıyorum. Bu kararı verecek olan milletimiz. Siz de küfretmek yerine, iftira atmak yerine proje üretin kardeşim." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin derdine yönelik proje yapılması gerektiğini, söyledikleri her kelimeden sonuç çıkararak fitne salanlar olduğunu aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"Ne zamandır Adsız'ın şiirleri birilerine gönderme oluyor? Ne zamandır bir siyasi partinin projeleri bir başka yerin eleştirisi oluyor? Kaldı ki eleştirebiliriz de. İddialı bir şekilde proje konuşuyoruz. Biz artık an itibarıyla bunların dışına çıktık ve çıkmaya kararlıyız. Biz adaylarımızla, adaylarımızın gayretleriyle milletimizin gönlüne, milletimizin kalbine girip milletimizin teveccühünü almak, onların oyuna talip olmak için yola çıktık. Bu seçimlerin neticesinde 2028'de ülkenin başına partimizden, bu ülkeyi seven, ben olurum başkası olur çünkü kader bu amma velakin buradan bir arkadaşımızı inşallah bu ucube sistemi değiştirmek için Cumhurbaşkanı seçeceğiz, hedefimiz budur. Biz ülkemiz adına yeteri kadar fedakarlık yaptık, gayret sarf ettik. Elimizden ne geliyorsa fazlasıyla ortaya koyduk."

Akşener, kendi başlarına hür ve müstakil olarak seçime gitmeyi istediklerini ifade ederek, "Ne için milletin kararına bu kadar müdahale etmeye kalkıyorsunuz? Ama ben bir köy kızı olarak biliyorum ki öyle kalın kalın parmaklarını sallayanların köylerde, küçük ilçelerde, şehirlerin yanlarında nasıl mide bulandırdığını bilirim. Onlar bize parmak sallarken oradaki insanlara da parmak sallıyorlar. Bu kafayla gidilsin askere, göreceğiz nasıl alacaklar tezkere." şeklinde konuştu.

Akşener, konuşmasının ardından İYİ Partinin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayının Muhammet Erkan olduğunu açıkladı.