İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun Ankara'da bir otelde düzenlediği '3 Mayıs Türkçülük Günü' etkinliğine katıldı ve bir konuşma yaptı. Akşener konuşmasında, bir kişi PKK'lı diye suçlanıyorsa gereğinin yapılması gerektiğini belirtti ve PKK'nın her hükümetin mücadele etmesi gereken bir terör örgütü olduğunu vurguladı. Ayrıca gençlere mümtaz Turhan'ı tanımaları gerektiğini söyledi.

Akşener: Bir kişi Pkk'lı diye suçlanıyorsa gereği yapılır

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şu anda karşınızda duran kişi Diyarbakır'da faili meçhulcü, Ankara'da Pkk'lı. Ama her ikisini de aynı adamlar söylüyor. Şimdi bir uçta faili meçhulcüyseniz bir uçta Pkk'lı olamazsınız. Yahu İçişleri Bakanlığı'nın Mülkiye İdaresi Emniyeti, yarının savcıları, hakimleri; bu ülkeyi yöneten yetkililer tarafından Pkk'lı diye bir kişi suçlanıyorsa gereği yapılır" dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerine değinen Akşener, "Bir seçime gidiyoruz. Bir seçime değil sanki harbe gidiyoruz. Müşteri veli nimetten, seçmen veli nimete evrilen durumun tam tersine seçmen marabadır psikolojisini dili ile ortaya koyan bir dönemdeyiz. Şu anda karşınızda duran kişi Diyarbakır'da faili meçhulcü, Ankara'da Pkk'lı. Şimdi bir uçta faili meçhulcüyseniz bir uçta Pkk'lı olamazsınız. Daha vahim karşımda iki vali oturuyor. Her ikisine de söyleyeyim; Yahu İçişleri Bakanlığı'nın Mülkiye İdaresi Emniyeti, yarının savcıları, hakimleri; bu ülkeyi yöneten yetkililer tarafından Pkk'lı diye bir kişi suçlanıyorsa gereği yapılır. Aksi takdirde sırf seçim kazanmak için iftira atarak 3 kişinin, 5 kişinin oyunu alacağım diye bakarsanız, bir süre sonra bu konu cıvıtır ve tehlike arz etmekten ve ciddiyetinden kaybolur gider. Ne yaparsınız biliyor musunuz? Bunu alıştırma haline getirirsiniz. Pkk'lı olmayı rastgele bir durum haline getirirsiniz. Halbuki PKK bu ülkeyi bölmek isteyen silahlı bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür" ifadelerini kullandı.