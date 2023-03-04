Akşener, belediye başkanlarıyla bir araya geldi (6)

'BİZİM SÖYLEDİĞİMİZ ŞEY ÇOK NET VE AÇIK'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekilleri, genel başkan başdanışmanları ve divan üyeleri ile bir araya geldiği toplantının ardından genel merkezden ayrıldı.

'BİZİM SÖYLEDİĞİMİZ ŞEY ÇOK NET VE AÇIK'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekilleri, genel başkan başdanışmanları ve divan üyeleri ile bir araya geldiği toplantının ardından genel merkezden ayrıldı. Grup başkanvekilleri Erhan Usta ve Müsavat Dervişoğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Usta, "Bu haliyle bu 5'li masa, öyle anlaşılıyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için kurulmuş bir masa haline gelmiş. Bizim söylediğimiz şey çok net ve açık. Mutabakatla karar alma konusunda son toplantıda yaptıkları hatayı düzeltecek bir irade beyanını ortaya koyarlarsa her zaman için masa o anlamda devam eder, bizim için kapı açıktır. Ama onun dışında o ilkelerden vazgeçmek istemiyoruz, kararlar mutabakatla alınacak, bugüne kadar da hep böyle yaptık" dedi.

Müsavat Dervişoğlu ise 6 Mart'ta gerçekleştirilecek toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılıp katılmayacağı sorusuna, "Hayır, katılmayacak. 5 partinin lideri bugün toplandı, bir de onlara sorun" diye konuştu. Dervişoğlu, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin ise "Zamanı gelince her şeyi konuşacağız" dedi.