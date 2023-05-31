Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Akşener, Başkanlık Divanı'nı topladı

Akşener, Başkanlık Divanı'nı topladı

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Başkanlık Divanı'nı topladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Başkanlık Divanı'nı topladı.

Meral Akşener, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından genel merkez ek binasında Başkanlık Divanı'nı topladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmede bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

28 Mayıs Seçimi Meral Akşener İYİ Parti Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title