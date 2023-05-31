Akşener, Başkanlık Divanı'nı topladı
Politika Haberleri
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Başkanlık Divanı'nı topladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Başkanlık Divanı'nı topladı.
Meral Akşener, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından genel merkez ek binasında Başkanlık Divanı'nı topladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmede bulunulduğu belirtildi.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika