Akşener: Atayamayacaksan niçin öğretmen okulu açıyorsun?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, atanamayan öğretmenlerle ilgili, "Kardeşim atayamayacaksan niçin öğretmen okulu açıyorsun? Öğretmen oldular, sözleşmeli öğretmen, efendim geçici öğretmen, efendim ücretli öğretmen, devlette çalışan öğretmen, özel okulda çalışan öğretmen. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine geldi. Hükümet Konağı önünde partililer tarafından karşılanan Akşener, esnafı dolaşarak sohbet etti. Halk pazarı girişinde halka hitap eden Akşener, "Bizim her birimizi şuculuk- buculuk üzerinden düşürdüler birbirimize. Siyasette şuculuk- buculuk üzerinden yaptılar. Senin çocuğun işsiz, 92 puanla açıkta, 58 sekiz puanla tayin edilen, ayısı, dayısı olan gençler var. Ama sonrasında seni neyle meşgul ettiler? Ey milletim, aziz milletim. Seni şuculuk- buculuk üzerinden meşgul ettiler. Doğduğun yeri seçebilir misin ey kardeşim? Aileni seçebilir misin ey kardeşim? Sadece seçebileceğin şey inancındır. O da yaşın büyüdükten sonra. Seçebileceğin şey iyi insan olmaktır. Neye inanıyorsan o inancının sonucu olarak iyi insan, hak yemeyen, kul hakkına girmeyen bir insan olmaktır. Şimdi gelin bir muhasebe yapalım. Siyasetçiler, şuculuk- buculuk üzerinden konuşuyorsa, bilin ki size kazık atıyorlar. Bilin ki sizi çırak çıkarıyorlar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ziyaretlerinin ardından Bilecik'ten ayrıldı.