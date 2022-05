Akşener: Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Türkiye'de yaşayan her bir annenin Anneler Günü'nü kutluyorum. Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır" dedi.

İyi Parti Lideri Meral Akşener, Anneler Günü nedeniyle partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Aşkın Nur Yengi konserine katıldı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Akşener ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ve çok sayıda partili kadın katıldı.

Türkiye'de İYİ Parti kurulduktan sonra her şeyin değiştiğini ifade eden Akşener, "Eğer bugün Türkiye 13'üncü Cumhurbaşkanının Millet İttifakı'nın adayı olacağına inanıyorsa; her türlü zorluğa, yanlışlığa, iftiraya, hakarete rağmen dimdik yürüyorsa ve kayırmacılıklara, liyakatsizliklere rağmen geleceğe umutla yürüyorsa İYİ Parti'nin kuruluşuna, kadınlarına, gençlerine, yaş almışlarına borçludur. Dolayısıyla bir şey değişti, Türkiye'de her şey değişti. Siz bir şeyi değiştirdiniz, yani İYİ Parti'yi kurdunuz ve Türkiye'de her şeyi değiştirdiniz" diye konuştu.