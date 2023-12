Akşener: Adına 'ittifak' dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Adına 'ittifak' dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz" dedi.

İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılı için yüzde 20 enflasyon öngördüğünü ancak hafta başında açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyonun yüzde 62'lere ulaştığını söyleyerek, "Yani büyük ekonomist Sayın Erdoğan'a inanıp, hesabını yüzde 20'lere göre yapanlar her zamanki gibi boşa düştü. Milletimiz ise her zamanki gibi iktidarın iş bilmezliğinin acı sonuçlarıyla baş başa kaldı. Enflasyon canavarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Hayat pahalılığı her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Ekonomimiz, tekeri patlamış kamyon misali her geçen gün savrulmaya devam ediyor. Ama her şey kötüye giderken beceriksizliğinin sonuçlarından yüzü bile kızarmayan iktidar, çözüm üreteceği yerde yeni sorunlar üretiyor" dedi.

'ASGARİ ÜCRET OCAKTA 17 BİN, TEMMUZDA 20 BİN 500 LİRA OLMALI'

Buna rağmen asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yılda 2 defa yerine 1 defa zam yapılacağını belirten Akşener, "Bu kararı hangi gerekçeyle aldınız Sayın Erdoğan? Geçen seneye göre ne değişti? Enflasyon yüzde 20'lere mi düştü? Hayat pahalılığı mı azaldı? Alım gücümüz mü arttı? Milletimiz rahata mı erdi? Bir de utanmadan çıkıp, 'Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz' diyorsunuz. Ayıptır, günahtır. Yılda bir defa yapılan maaş ayarlaması, enflasyonun tek haneli seviyelerde olduğu ekonomilerde olur. Son 6 aylık enflasyon oranı yüzde 40'a yaklaşan, fevkalade iyimser bulduğumuz 2024 enflasyon hedefiyse yüzde 36 olan bir ekonomide; yılda bir defa enflasyon oranında yapılan maaş artışı kimseyi enflasyona karşı korumaz. Bu kadar basit. Gerçek enflasyonun üzerine yüzde 20, yüzde 30 refah payı vermediğiniz sürece, yani kendi makyajlı rakamlarınıza göre bile yüzde 60'ların üzerinde bir maaş artışı yapmadığınız sürece milletimiz enflasyonun altına ezilmeye aynen devam eder. Asgari ücretin, ocak ve temmuz aylarında yılda iki defa belirlenmesi konusunda ısrarlıyız. İYİ Parti olarak hem çalışanlarımızı hem de işverenlerimizi gözeten makul asgari ücret talebimiz 2024 yılı ocak ayı için 17 bin lira, temmuz ayı için de 20 bin 500 liradır" diye konuştu.

'MİLLETİ BU GİRDAPTAN ÇIKARIN'

21 yıllık AK Parti iktidarı sonucunda yokluğa ve yoksulluğa mahkum edilen bir Türkiye olduğunu vurgulayan Akşener, "Bugün maalesef karşımızda istikrarsız ve geleceği belirsiz bir Türkiye var. Sadece enflasyon canavarının ezdiği değil, iktidarın da çaresiz, kimsesiz ve sahipsiz bıraktığı bir Türk milleti var. Cumhuriyetimizin kimsesizlerin kimsesi olan kapsayıcı vizyonunu yandaşlarının hamisi olan, oligarşik bir vizyonsuzluğa terk ettiler. Rantiyeleri üç kuruş zarar etti diye dünyaları yerinden oynatırken milletimizi geçim sıkıntısıyla borçlarla bir başına bıraktılar. Eşlerini, dostlarını, akrabalarını ihya ederken bu milletin evlatlarını görmezden geldiler. İstedikleri kadar suyu bulandırmaya çalışsınlar. Lamı cimi yok. Gerçekler ortada. Enflasyon AK Parti yüzünden fırladı. Paramız, AK Parti yüzünden pul oldu. Satın alma gücümüz, AK Parti yüzünüzden düştü. Kiralar, AK Parti yüzünüzden patladı. Türk milleti, AK Parti yüzünden fakirleşti. Buradan iktidara seslenmek istiyorum; hayatınızda bir kez olsun sorumluluk alın. Bir kez olsun devlet ciddiyetiyle hareket edin, kendinizi değil milletimizi düşünün. Önümüzde bütçe görüşmeleri var. Bir kez olsun saray için değil, millet için bütçe yapın. Milletimizi, kendi elinizle soktuğunuz bu girdaptan artık çıkartın" ifadelerini kullandı.

'HÜR VE MÜSTAKİL OLARAK DİMDİK YÜRÜYECEĞİZ'

Ardından yerel seçimlere değinerek, 'İYİ Belediyecilik' vizyonuyla millet için yaşanabilir şehirler inşa edeceklerini söyleyen Akşener, "Önümüzdeki süreçte tüm güçleriyle üzerimize gelecekler ama unuttukları bir şey var; biz bu filmi daha önce gördük. Biz şerbetliyiz, idmanlıyız, alışığız. O nedenle tankla da, topla da, tüfekle de gelseler bize vız gelir, tırıs gider. İYİ Parti olarak, kurulduğumuz günden beri millet iradesine saygı duymayanların nobranlığına, millete parmak sallayanların cüretkarlığına, 'Devlet benim' diyenlerle, 'Ben ne dersem o olur' diyenlerin şımarıklığına hiçbir zaman prim vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Adına 'ittifak' dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Türk milletine ölümü gösterip, sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz. Tarih korkakları değil cesurları yazar. Türk milletini, kendilerine mahkum zannedenlerin kurduğu bu tahterevalli düzenine karşı artık yeni bir safhadayız. Artık vakit, tarihi bir sorumluluğu üstlenme, şanlı bir mücadeleyi zaferle taçlandırma vakti. Bu kutlu mücadelede; milletimizden başka kimsenin takdirini beklemeden, milletimizden başka kimseye de hesap vermeden, hür ve müstakil olarak dimdik yürüyeceğiz" dedi.